السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السرب يهيمن على شباك التذاكر.. 2.6 مليون جنيه مصري إيرادات أفلام السينما أمس

افلام السينما
افلام السينما

حققت أفلام دور العرض السينمائي في مصر أمس الجمعة إجمالي إيرادات  بلغت قيمته 2.688.009 جنيه

واستحوذ فيلم السرب على نصف الإيرادات محققا نجاحا كبيرا بين الجمهور حيث جمع الفيلم أمس الجمعة إيرادات بلغت قيمتها 1.417.392 جنيه، ليحتل المركز الأول عن جدارة في قائمة إيرادات شباك التذاكر المصري وهو الفيلم الذى يقوم ببطولته أحمد السقا ومصطفى فهمى وكريم فهمى وآسر ياسين وشريف منير، وتأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال. 

قائمة إيرادات أفلام شباك التذاكر المصري أمس 

وجاء فى المركز الثانى فيلم “شقو” لعمرو يوسف والذى حقق إيرادات بلغت قيمتها 614.319 جنيه.

فيلم «شقو» من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني في سادس تعاون بينهما، بعد أن قدما معا مسلسل «عشم إبليس» ضمن موسم دراما رمضان 2017 وفيلم «كدبة كل يوم» ومسلسل «المواطن إكس» ومسلسل «طرف تالت» وفيلم «هيبتا».

ويشاركهما البطولة يسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبو الحسن ومحمد جمعة، من تأليف وسام صبري وإنتاج أحمد السبكى وإخراج كريم السبكي.

“فاصل من اللحظات اللذيذة”

أما فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة”، فجاء فى المركز الثالث، حيث حقق إيرادات بلغت قيمتها 598.106 جنيه. "فاصل من اللحظات اللذيذة" بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، الطفل جان رامز، عدد آخر من الفنانين، الفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمي، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكي.

“عالماشى”

وتذيل القائمة فيلم “عالماشى” َمحتلا المركز الرابع والأخير حيث  حقق أمس الجمعة إيرادات بلغت قيمتها 58.192 جنيه.  

فيلم “عالماشي” بطولة علي ربيع، وكريم عفيفي، وآية سماحة، وصلاح عبد الله، وانتصار، وعبد الله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا.

العمل من تاليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري. 

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