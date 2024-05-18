السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دنيا سمير غانم تضع اللمسات الأخيرة على "الجارداية"

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

تواصل النجمة دنيا سمير غانم تصوير أحداث فيلمها السينمائي الجديد "الجارداية"، والمنتظر عرضه في الربع الأخير من عام 2024.

حيث أوشكت على الانتهاء من تصوير الفيلم ويتبقي لأبطاله أسبوعان للانتهاء من تصويره بالكامل ليدخل بعدها مرحلة المونتاج والمكساج استعدادًا لطرحه بدور العرض السينمائية في مصر. 

وعادت دنيا سمير غانم لتصوير الفيلم بعد فترة توقف لانشغال بطل الفيلم محمد ممدوح في أكثر من عمل فني آخر. 

ومن المقرر أن تشارك كايلا رامي رضوان في بطولة الفيلم، لتلعب شخصية والدتها في الصغر. 

قصة فيلم الجارداية

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حيث تجسد دنيا سمير غانم شخصية البودي الجارد الخاص بمحمد ممدوح، فيما يظهر محمد رضوان بشخصية مدرب الملاكمة الخاص بدنيا سمير غانم، ويمرون سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.

"الجارداية" من بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، ومحمد رضوان، كما يظهر أحمد سعد ضيف شرف ضمن الأحداث. ويتم في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطال الفيلم بشكل رسمي، والعمل من تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي وإنتاج محمد أحمد السبكي.

دنيا وإيمي سمير غانم تعودان للتعاون من جديد 

فيما قررت النجمة دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي العودة إلى التعاون مرة أخرى في عمل درامي من المقرر عرضه في موسم رمضان 2025.

وعلم "الدستور" من مصدره أن إحدى شركات الإنتاج تجري مفاوضات مع "دنيا وإيمي" للجمع بينهما في مسلسل كوميدي جديد يعودان به للجمهور بعد فترة غياب منذ تقديمهما مسلسل "نيللي وشريهان".

وأضاف المصدر أن النجمتين دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم بدأتا بالفعل في قراءة أكثر من سيناريو للاستقرار على أحدهما خلال الأيام المقبلة، للبدء في تحضيرات العمل وتصويره قبل حلول شهر رمضان المقبل بوقت كافٍ.

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