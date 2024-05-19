كواليس آخر أيام تصوير فيلم "اللعب مع العيال" (صور)

انتهى المخرج شريف عرفة من تصوير آخر مشاهد فيلمه السينمائي الجديد "اللعب مع العيال" من بطولة النجم محمد إمام في أحد أستوديوهات المريوطية.

ودخل شريف عرفة معسكرًا مغلقًا للانتهاء من مونتاج تلك المشاهد ليدخل بعدها الفيلم في المراحل النهائية من المكساج والصوت ليكون خلال الفترة القادمة جاهزًا لعرضه تجاريًا في عيد الأضحي القادم.

اللعب مع العيال

أماكن تصوير فيلم اللعب مع العيال

يذكر أن الفيلم تم تصوير أحداثه في 5 محافظات مختلفة بجمهورية مصر العربية، وهي البحر الأحمر وجنوب سيناء ودمياط ومطروح والقاهرة، وذلك في العديد من الأماكن النائية بتلك المحافظات وتحديدًا في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ، واستمر التحضير والتصوير على مدار 6 أشهر تقريبًا.

اللعب مع العيال

أبطال فيلم اللعب مع العيال

فيلم "اللعب مع العيال" من إنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو، ويشارك في بطولته مع محمد إمام كل من أسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبدالعظيم وويزو ومصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة وهو العمل الأول الذي بينه وبين محمد عادل إمام.

فيلم اللعب مع العيال

وعلى الجانب الآخر، أكد المنتج هشام عبدالخالق عودة التعاون بينه والمخرج شريف عرفة من خلال عمل فيلم كوميدي فقال: "من خلال تعاوني مع عرفة لأكثر من 12 عامًا، كان حريصًا على التنوع وهذا سر استمراره، فهو رجل نجح في تطوير أدواته، ويحرك نفسه دائما، ولا يقف مكانه، واستطاع الوصول لعقول وقلوب الأجيال المختلفة، وتعاونه مع محمد إمام حاليا خير دليل، وفيلم" اللعب مع العيال "ينتمي لنوعية الأعمال التي سبق وقدمها شريف مثل فيلم "الناظر" مع الراحل علاء ولى الدين، وفيلم "فول الصين العظيم" وهي أفلام ناجحة وحققت إيرادات كبيرة"، الفيلم تدور قصته حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي.