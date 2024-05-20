بالأرقام.. قائمة إيرادات البوكس أوفيس المصري أمس

واصلت أفلام دور العرض السينمائي في مصر في حصد الإيرادات، حيث حققت 4 أفلام نجاحًا كبيرًا منذ انطلاقها، وتباينت إيرادات الأفلام في لعبة تشبه الكراسي الموسيقية.

وكان لفيلم "السرب"، الذي تدور أحداثه عن قصة حقيقية، نصيب الأسد من الإيرادات اليومية. وخلال هذا التقرير، سنرصد لكم قائمة إيرادات البوكس أوفيس.

قائمة إيرادات البوكس اوفيس المصري أمس

تصدر فيلم "السرب" إيرادات شباك التذاكر المصري في دور العرض السينمائي أمس الأحد، حيث حقق العمل إيرادات وصلت إلى 622،012 جنيه.

والفيلم يسرد أحداثاً حقيقية لأبطال القوات المسلحة المصرية، وتبدأ أحداث البرومو بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي حول الأحداث في "درنة"، وسرعان ما يظهر أبطال العمل وهم يقومون بتنفيذ الأوامر بضرب عدة أماكن لمجموعات إرهابية والعودة مرة أخرى بعد تنفيذ المهمة على أكمل وجه.

فيلم "السرب" يشارك في بطولته كل من: أحمد السقا، ودياب، وكريم فهمي، وآسر ياسين، وشريف منير، ومحمود عبد المغني، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف. الفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

وجاء في المركز الثاني فيلم "شقو" الذي حقق إيرادات بلغت 291،877 جنيه.

فيلم "شقو" من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني، ويشاركهما في البطولة يسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبو الحسن ومحمد جمعة. الفيلم من تأليف وسام صبري، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج كريم السبكي.

أما فيلم "فاصل" من اللحظات اللذيذة جاء في المركز الثالث حيث حقق إيرادات بلغت قيمتها 261,709 جنيه.

ويحتل المرتبة الأخيرة فيلم "عالماشى" والذي حقق إيرادات بلغت قيمتها 34,973 جنيه.

فيلم "عالماشي" بطولة علي ربيع، وكريم عفيفي، وآية سماحة، وصلاح عبد الله، وانتصار، وعبد الله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا. العمل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف، وإخراج محمد الخيبري.