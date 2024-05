سينتيا خليفة ولوسيان لافيسكونت نجما فيلم الرعب الجديد "بوردرلاين"

وقع اختيار الشركة المنتجة لفيلم الرعب والإثارة بوردلاين (Borderline) على النجمة سينتيا خليفة والممثل لوسيان لافيسكونت الذي يؤدي دوراً في مسلسل إميلي في باريس (Emily In Paris) لتقديم دور البطولة في الفيلم الذى يجري التحضير له حاليا.

وقد انضم إليهما جيسون فليمينغ الذي شارك في بطولة "قفل ومخزون وبرميلين دخان" (Lock Stock And Two Smoking Barrels)، بالإضافة إلى لورا مارانو إحدى أبطال فيلم "معاملة ملكية" (The Royal Treatment) و النجمة السعودية الصاعدة الحائزة على الجوائز سارة طيبة إلى طاقم الفيلم

الفيلم من اخراج جين غول (My Feral Heart) المرشحة لجائزة منظمة السينما المستقلة البريطانية (BIFA)، وهو من كتابة إليزابيت موريس، مؤلفة Above the Below.

قصةبوردلاين (Borderline)



تدور قصة الفيلم حول امرأة شابة اسمها زينة تتواجد في حانة "بوردرلاين" المتهالكة لمواعدة جاك الوسيم وذو الشخصية الجذّابة. وسرعان ما وجدت زينة نفسها متخليّة عن هذه الفكرة لينتهي بها المطاف بتناول مشروب مع بول، الشاب المتلعثم ولكنه وسيم، وهو من السكان المحليين. لكن هذا الشاب لا يشكل تهديداً ورفقته جيدة .. غير أن زينة قد لا تكون مخطئة في كلتا الحالتين! إذ أن بول هو في الواقع قاتل متسلسل يقوم باستدراج ضحاياه داخل جدران "بوردرلاين" الخارجة عن القانون!

ويقول مارتن أوين : "تم إعداد بوردرلاين ليكون نوعاً محدداً من أفلام الرعب وليشكل قيمة إنتاجية وأداءً مذهلاً. ويستعرض هذا الفيلم أسوأ مخاوف الجميع عند استخدام تطبيقات المواعدة بطريقة غريبة ومرعبة وساحرة. ولدينا اعتقاد راسخ بأن هذا العمل سوف يحتل الصدارة سلسلة أفلام الرعب الجديدة".

ومن المقرر ان تقوم الممثلة السعودية سارة طيبة بدور اخت الفنانة سينتيا خليفة.

و حصلت سينثيا، التي ولدت في 16 فبراير 1992، على إشادة لموهبتها المتنوعة وأدائها القوي. منذ أيامها الأولى في المسلسل اللبناني "عبده وعبده" إلى تعريفها الدولي في أفلام مثل "Cargo"، لم تتوقف سينثيا عن إبهار الجمهور بعمقها وجاذبيتها. في "Borderline"، تجلب موهبتها القوية إلى دور زينة، مضيفةً عمقًا وشدة إلى هذا الفيلم من نوع الرعب والإثارة. دورها المزدوج كممثلة رئيسية ومشاركة في كتابة السيناريو يظهر قدراتها المتعددة والتزامها بمهنتها. من المقرر إطلاق "بBorderline" في الهالوين القادم، مما يجعله مؤهلاً لإذهال الجمهور بسرده المرعب والأداء الرائع.