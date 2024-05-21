الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

في الصدارة.. 560 ألف جنيه إيرادات فيلم "السرب" بدور العرض أمس

فيلم السرب
فيلم السرب

تصدر فيلم "السرب" إيرادات شباك التذاكر المصري أمس الاثنين، حيث حقق إيرادات بلغت 560,525 جنيه، ليحتل بذلك المركز الأول بين الأفلام المعروضة. 

قصة فيلم السرب

الفيلم يسرد أحداثا حقيقية لأبطال القوات المسلحة المصرية، وتبدأ أحداث البرومو بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الأحداث في "درنة" وسرعان ما يظهر أبطال العمل وهم يقومون بتنفيذ الأوامر بضرب عدة أماكن لمجموعات إرهابية والعودة مرة أخري بعد تنفيذ المهمة على أكمل وجه.

ويجسد الفنان دياب شخصية قائد جناح عسكري في تنظيم داعش الإرهابي، ويجسد النجم أحمد السقا، دور ضابط في المخابرات المصرية ينجح في التوغل داخل التنظيم الإرهابي، بينما يظهر كل من النجم آسر ياسين وكريم فهمي والنجم شريف منير ضباط في القوات الجوية المصرية والمسئولين عن تنفيذ المهمة ( ج ).

أبطال فيلم السرب 

فيلم "السرب" يشارك فى بطولته كل من، أحمد السقا، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال. 

وينافس فيلم السرب بين مجموعة من الأفلام الجديدة التي انطلق عرضها في موسم عيد الفطر السينمائي 2024 ومنها فيلم شقو من بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح وفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة لهشام ماجد ورهنا الزاهد وكذلك فيلم ع الماشي من بطولة علي ربيع واية سماحة. 

كما تستقبل دور العرض السينمائي في مصر غدا الأربعاء عدد من الأفلام الجديدة التي تتنافس على إيرادات شباك التذاكر المصري ومنها فيلم بنقدر ظروفك وفيلم تاني تاني. 

السرب إيرادات فيلم السرب بدور العرض فيلم السرب إيرادات فيلم السرب أبطال السرب

مواد متعلقة

مواعيد عرض وإعادة مسلسل "حق عرب" على الحياة

مواعيد عرض "امبراطورية ميم" على "CBC" و"CBC" دراما

إيرادات فيلم" السرب "تتجاوز 18 مليون جنيه بدور العرض السينمائي في السعودية

13 يونيو.. عرض الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" بدور العرض السينمائية فى مصر

بالأرقام.. قائمة إيرادات البوكس أوفيس المصرى أمس

في ذكرى وفاته.. 13 فيلما سينمائيًا جمعت بين سمير غانم وعادل إمام

أسماء جلال تبدأ تصوير فيلم "شمس الزناتى"

كواليس آخر أيام تصوير فيلم "اللعب مع العيال" (صور)

الأكثر قراءة

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

هل تعرض نهضة بركان لظلم تحكيمى أمام الزمالك؟ جهاد جريشة يُجيب

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

انتشال 6 فتيات.. تفاصيل جديدة حول حادث "معدية أبوغالب" (صور)

عاجل|سقوط سيارة "ميكروباص" محملة بالركاب من معدية أبوغالب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

ماذا ينتظر إيران بعد رئيسي؟

محمد الراعي

سارق الفرح فى الزمالك

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

صور

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 228 للعدوان..الاحتلال يكثف غاراته فى شمال وجنوب غزة ويرتكب مجازر مروعة

عشرات المحتجين على حكومة الاحتلال يغلقون طريقا رئيسيا في القدس

ضربة كبرى لإسرائيل.. ما تأثير مذكرة اعتقال الجنائية الدولية على نتنياهو؟