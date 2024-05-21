في الصدارة.. 560 ألف جنيه إيرادات فيلم "السرب" بدور العرض أمس

تصدر فيلم "السرب" إيرادات شباك التذاكر المصري أمس الاثنين، حيث حقق إيرادات بلغت 560,525 جنيه، ليحتل بذلك المركز الأول بين الأفلام المعروضة.

قصة فيلم السرب

الفيلم يسرد أحداثا حقيقية لأبطال القوات المسلحة المصرية، وتبدأ أحداث البرومو بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الأحداث في "درنة" وسرعان ما يظهر أبطال العمل وهم يقومون بتنفيذ الأوامر بضرب عدة أماكن لمجموعات إرهابية والعودة مرة أخري بعد تنفيذ المهمة على أكمل وجه.

ويجسد الفنان دياب شخصية قائد جناح عسكري في تنظيم داعش الإرهابي، ويجسد النجم أحمد السقا، دور ضابط في المخابرات المصرية ينجح في التوغل داخل التنظيم الإرهابي، بينما يظهر كل من النجم آسر ياسين وكريم فهمي والنجم شريف منير ضباط في القوات الجوية المصرية والمسئولين عن تنفيذ المهمة ( ج ).

أبطال فيلم السرب

فيلم "السرب" يشارك فى بطولته كل من، أحمد السقا، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

وينافس فيلم السرب بين مجموعة من الأفلام الجديدة التي انطلق عرضها في موسم عيد الفطر السينمائي 2024 ومنها فيلم شقو من بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح وفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة لهشام ماجد ورهنا الزاهد وكذلك فيلم ع الماشي من بطولة علي ربيع واية سماحة.

كما تستقبل دور العرض السينمائي في مصر غدا الأربعاء عدد من الأفلام الجديدة التي تتنافس على إيرادات شباك التذاكر المصري ومنها فيلم بنقدر ظروفك وفيلم تاني تاني.