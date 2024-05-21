"ع الماشي" يتذيل القائمة.. تعرف على إيرادات أفلام شباك التذاكر المصري.. أمس

تصدر فيلم السرب إيرادات شباك التذاكر المصري أمس الاثنين، محققا إيرادات وصلت إلي 560،525 جنيه ليحتل المركز الأول في قائمة الإيراد اليومي لشباك التذاكر المصري عن جدارة.

الفيلم يسرد أحداثا حقيقية لأبطال القوات المسلحة المصرية، وتبدأ أحداث البرومو بكلمة الرئيس السيسي عن الأحداث في "درنة" الليبية وسرعان ما يظهر أبطال العمل وهم ينفذون الأوامر بضرب عدة أماكن لمجموعات إرهابية والعودة مرة أخري بعد تنفيذ المهمة على أكمل وجه.

"السرب" يشارك فى بطولته كل من، أحمد السقا، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

شقو



وجاء فى المركز الثاني فيلم شقو والذى حقق إيرادات بلغت 298،628 جنيه.

"شقو" مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ"تشاك هوجان"، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي لا يخلو من الرومانسية والكوميديا، حول مجموعة من الأصدقاء خارجين على القانون، يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى، لكن تقودهم أعمالهم غير المشروعة إلى أزمات كبيرة، وتحدث وراءها تبعات خطيرة.

الفيلم بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني في سادس تعاون بينهما بعد أن قدما معا مسلسل «عشم إبليس» ضمن موسم دراما رمضان 2017 وفيلم «كدبة كل يوم» ومسلسل «المواطن إكس» ومسلسل «طرف تالت» وفيلم «هيبتا».

ويشاركهما البطولة يسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبو الحسن ومحمد جمعة من تأليف وسام صبري وإنتاج أحمد السبكى وإخراج كريم السبكي.

فاصل من اللحظات اللذيذة

أما “فاصل من اللحظات اللذيذة” جاء فى المركز الثالث حيث حقق إيرادات إيرادات أمس بلغت قيمتها 244،040 جنيه

الفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي مع الفانتازيا الخيالية، حول هشام ماجد الذي يجسد شخصية مهندس معماري، والمتزوج من هنا الزاهد، ولديهما ابن ويعيشون معًا حياة تعيسة، ويأتي لهم مخترع بأن هناك نسخًا أخرى منهم في أكوانٍ أخرى؛ ما يجعلهم يعيدون التفكير في علاقتهم التي تتحول من تعيسة إلى سعيدة.

"فاصل من اللحظات اللذيذة" بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، الطفل جان رامز، عدد آخر من الفنانين، الفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمي، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكى.

عالماشي

وتذيل القائمة “عالماشى” محتلا المركز الرابع بإيرادات بلغت قيمتها 29،574 جنيه.

وتدور الأحداث في إطار كوميدي فانتازي، تبدأ بشاب يدعى هادي، يواجه أزمة صحية، تجبره على المشي دائمًا، بعدما يصاب بمرض نادر يجعله مجبرًا على الحركة والسير، وتبقى حياته في خطر شديد.

“عالماشي” بطولة علي ربيع، وكريم عفيفي، وآية سماحة، وصلاح عبد الله، وانتصار، وعبد الله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا.

العمل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف، وإخراج محمد الخيبري.