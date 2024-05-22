"الأوبرا" تعلن نفاد تذاكر حفل "كلثوميات" قبل إقامته الجمعة المقبل

أعلنت دار الأوبرا المصرية عن نفاد تذاكر حفل "كلثوميات" الذى سيقام تحت رعاية وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلانى، ودار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء أبوزيد وتحت قيادة المايسترو صلاح غباشى، وذلك على مسرح معهد الموسيقى العربية يوم الجمعة 31 مايو الجاري، في تمام الساعة 8 مساء، بمشاركة الفنانة نهاد فتحى والفنانة رحاب عمر.

كانت دار الأوبرا المصرية أقامت حفلها تحت اسم كلثوميات، تخليدًا لتاريخ سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم، في أبريل الماضي على مسرح معهد الموسيقى العربية، وأحيته فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشي.

يذكر أن سلسلة كلثوميات تأتي ضمن أهداف دار الأوبرا المصرية لتخليد أعمال كوكب الشرق أم كلثوم ونشرها للأجيال الجديدة باعتبارها جزءًا أصيلًا من التراث الموسيقى العربي.

الأوبرا تدشن حفلًا للموجي

نظمت دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد مؤخرًا حفلًا لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو محمد الموجي، وذلك في الثامنة مساء الجمعة الماضي 19 أبريل على مسرح معهد الموسيقى العربية.

وتضمن البرنامج مختارات من كلاسيكيات أعمال الطرب العربي التي أبدعها كبار الملحنين، ويؤديها كل من أنغام مصطفى، رضوى سعيد، حنان الخولي، أسماء كمال، أحمد الوزيري، محيى صلاح، أحمد صبري، ياسر سليمان.

يذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الطرب وتقديم الأشكال والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة مثل الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي، قدمت أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة.