بوستر جديد.. شيرى عادل تروج لـ"الوصفة السحرية"

روجت الفنانة شيري عادل لمسلسلها الدرامي الجديد "الوصفة السحرية"، وكشفت عن بوستر جديد للمسلسل يحمل صورتها من مسلسل الوصفة السحرية، الذي يُعرض قريبًا على شاشة قنوات DMC ومنصة WATCH IT الرقمية، وذلك من خلال منشور على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

شيري عادل



وتبدأ قناة dmc في عرض أولى حلقات المسلسل الدرامي الجديد "الوصفة السحرية" حصريًا على شاشتها بداية من السبت الموافق 8 يونيو، ليفتتح المسلسل أول أعمال موسم الأوف سيزون.

مواعيد عرض مسلسل الوصفة السحرية على dmc

يعرض مسلسل الوصفة السحرية عبر شاشتي Dmc وdmc drama من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع، على أن تعاد حلقاته بشكل مجمع يوم الخميس والجمعة أسبوعيًا.

ويذاع العمل في الثامنة مساءً، أما الإعادة الأولى للمسلسل فستكون في الواحدة صباحًا والإعادة الثانية الساعة 12:30 ظهرًا، بينما تعرض الحلقة الجديدة على شاشة دي إم سى دراما في الحادية عشرة مساء، والإعادة الأولى التاسعة صباح اليوم التالي وللمرة الثانية 5 مساءً.

أبطال مسلسل الوصفة السحرية

مسلسل الوصفة السحرية لزواج ناجح مكون من 45 حلقة، وتنطلق أولى حلقاته ضمن أعمال الموسم الشتوى على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الرقمية.

مسلسل "الوصفة السحرية" يعتمد على البطولة الجماعية، ويضم في قائمة أبطاله كلًا من: شيرى عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمى، محمد أبوداود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد على، عماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.