دنيا سمير غانم تستعين بمدرب ملاكمة خاص من أجل "روكى الغلابة"

استعانت النجمة دنيا سمير غانم بمدرب ملاكمة خاص للتدريب على بعض مشاهد فيلمها السينمائي الجديد "روكي الغلابة" المقرر عرضه في موسم صيف 2024.

وتتلقى دنيا سمر غانم تدريبا شبه يومي على الملاكمة لمدة 6 ساعات، حيث تظهر ضمن أحداث الفيلم بدور بودي جارد للفنان محمد ممدوح.

وروجت النجمة دنيا سمير غانم لفيلمها الجديد الذي يحمل اسم "روكى الغلابة" ونشرت صورة على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" وعلقت: فيلم روكى الغلابة صيف 2024 إن شاء الله.

وأوشكت على الانتهاء من تصوير الفيلم ويتبقى لأبطاله أسبوعين للانتهاء من تصويره بالكامل ليدخل بعدها مرحلة المونتاج والمكساج استعدادًا لطرحه بدور العرض السينمائية في مصر

يذكر أن الفيلم كان يحمل في البداية اسم الجارداية، وتشارك كايلا رامي رضوان ابنة دنيا في الفيلم، حيث تجسد شخصيتها في الطفولة، وكانت دنيا قد بدأت التصوير بعد إجازة عيد الفطر لكن توقف التصوير لارتباط بطل الفيلم محمد ممدوح بتصوير مشاهده في فيلم "أولاد رزق"، ويشارك في بطولة الفيلم بجانب دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح الفنان محمد ثروت وإخراج أحمد الجندى.

قصة فيلم روكى الغلابة

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حيث تجسد دنيا سمير غانم شخصية البودي الجارد الخاص بمحمد ممدوح، فيما يظهر محمد رضوان بشخصية مدرب الملاكمة الخاص بدنيا سمير غانم، ويمرون سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.

"روكي الغلابة " من بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، ومحمد رضوان، كما يظهر أحمد سعد ضيف شرف ضمن الأحداث. ويتم في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطال الفيلم بشكل رسمي، والعمل من تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي وإنتاج محمد أحمد السبكي.