الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بروتوكول تعاون بين نقابة السينمائيين واتحاد الفنانين العرب و"الغردقة لسينما الشباب" لاكتشاف المواهب

المخرج مسعد فودة
المخرج مسعد فودة

وافق المخرج مسعد فودة نقيب  المهن السينمائية ورئيس الإتحاد العام  للفنانين العرب، في إطار سعى الاتحاد لاكتشاف المواهب السينمائية الشابة بمجال الكتابة والإخراج، علي دعم مسابقة ينظمها مهرجان الغردقة لسينما الشباب برئاسة السيناريست محمد الباسوسي في دورته الثانية المقرر لها الفترة من 19 وحتي 25 سبتمبر 2024.

ويتمثل الدعم في اختيار سيناريو لفيلم قصير عمل أول أو ثاني لمؤلفه أو مخرجه يتم إنتاجه ليشارك ويعرض في المهرجانات الدولية والمحلية.

مهرجان الغردقة لسينما الشباب 

جاءت الفكرة خلال اجتماع رئيس الاتحاد العام  للفنانين العرب ورئيس المهرجان حيث اتفاقا خلاله على  استضافة المهرجان لمؤتمر الاتحاد العام للفنانين العرب السنوي بمشاركة أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الذي يضم نخبة من الفنانين والمخرجين والمنتجين العرب.

وقال المخرج  مسعد فودة: إن مهرجان الغردقة أحدث منذ انطلاقه العام الماضي حالة من الحراك السينمائي الشبابي وهو مالمسناه من خلال الأفلام والندوات والنشاطات  التي تضمنها المهرجان وفجر خلالها القضايا المتعلقة بالفرص المتاحة أمام الشباب في ظل الظروف الإنتاجية الصعبة التي تمر بها صناعة السينما في مصر وعدد من الدول العربية، لذلك قررنا من خلال نقابة السينمائيين والاتحاد العام للفنانين العرب بالتعاون مع المهرجان المساهمة في منح فرص وفي نفس الوقت إزالة العقبات أمام ظهور مواهب شابة تحتاج لمن يأخذ بيدها ويفتح أمامها الأبواب لإظهار موهبتها أمام العالم.

من جانبه أشاد محمد الباسوسي بالدعم المستمر الذي تقدمه نقابة المهن السينمائية للمهرجان، الذي إمتد هذا العام ليشمل اتحاد الفنانين العرب، قائلا: نأمل أن يكون التعاون بين الجهات الثلاثة يشكل نواة حقيقية في النهوض بصناعة السينما العربية بشكل عام وبالمواهب الشابة في بداية طريقها الفني.

وأوضح ان الدعم الذي وجده المهرجان في دورته الأولي من نقابة المهن السينمائية كان له الأثر الأكبر في تحقيقه للهدف الذي أطلق من أجله.

وأعرب عن أمنيته أن يحقق التعاون مع النقابة واتحاد الفنانين مردودا إيجابيا وظهور مواهب جديدة تستحق منا جميعا كل الدعم والمساندة.

بروتوكول تعاون نقابة المهن السينمائية مهرجان الغردقة لسينما الشباب مسابقة اكتشاف المواهب اتحاد الفنانين العرب

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