بمناسبة عيدها الذهبي.. جمعية كتاب ونقاد السينما تكرم اسم الراحل ممدوح الليثي

‎تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، تحتفل الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائي الأمير اباظة رئيس مجلس إدارة الجمعية، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، بالعيد الذهبي لتأسيسها برئاسة الكاتب والفنان والأثري كمال الملاخ فى أكتوبر 1973.

وبهذه المناسبة يسعد ادارة الجمعية تكريم اسم الكاتب الكبير ممدوح الليثي رئيس مجلس ادارة الجمعية ٢٠٠٢-٢٠١٣، في احتفالية ضخمة في السابعة مساء الاثنين المقبل ٢٧ مايو، بسينما الهناجر بدار الأوبرا، تقديرا لعطائه السينمائي الكبير، ومشاركته الإيجابية الدائمة والمؤثرة في إثراء الثقافة السينمائية.

العيد الذهبي لجمعية كتاب ونقاد السينما

وتحتفل الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي بالعيد الذهبي لتأسيس الجمعية بمناسبة مرور خمسين عاما علي تأسيس الجمعية برئاسة الكاتب والفنان والأثري كمال الملاخ في اكتوبر 1973

ويتم خلال الحفل تكريم رؤساء مجلس إدارة الجمعية السابقين وهم الكاتب كمال الملاخ،الكاتب فوميل لبيب، الناقد والمؤرخ أحمد الحضري، الكاتب السينمائي عبد الحي أديب، الكاتب محمد صالح مدير تحرير الأهرام ، ورؤساء مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط السابقين ،أيضا اسم الناقد السينمائي رؤوف توفيق، اسم الدكتور محمد كامل القليوبي، اسم الناقدة إيريس نظمي، الكاتب مصطفي محرم، الناقدة خيرية البشلاوي، الناقد نادر عدلي والدكتور وليد سيف.

تكرم الاحتفالية أيضا الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والنائبه مني عمر ، ومن المحافظين السابقين اللواء طارق المهدي، السيد محمد عبد الظاهر، الدكتور وليد قانوش رئيس صندوق التنمية الثقافية لدعمه لمهرجان الإسكندرية السينمائي خلال فترة رئاسته لمركز الحرية للابداع.

كما تكرم الجمعية اسماء الفنانين نور الشريف ومحمود ياسين وعزت العلايلي ونادية لطفي الذين حملت دورات المهرجان اسمائهم، وتكريم الفنانات نبيلة عبيد يسرا والهام شاهين وليلي علوي والمخرج علي بدر خان الذين حملت دورات المهرجان اسمائهم، كما يكرم المهرجان اسماء الراحل صلاح السعدني والكاتب والمخرج الراحل عصام الشماع والكتاب وحيد حامد ومحمود ابو زيد رفيق الصبان وفوزى سليمان ومحفوظ عبد الرحمن وفيصل ندا ويسري الجندي.



وتكرم الجمعية أيضا المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية والمخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية ورئيس الاتحاد العام للفنانين العرب والفنان عاطف عبد اللطيف رجل السياحة وسعيد شيمي والإعلامي عمرو الليثي والناقد سمير شحاتة والإعلاميات سناء منصور وسوزان حسن وسلمي الشماع وسهير شلبي وإسعاد يونس والفنان كريم كوجاك.

الاحتفالية تقام بقاعة ثروت عكاشة بالمعهد العالي للنقد الفني بالمبني الجديد لأكاديمية الفنون بالهرم، في السابعة والنصف مساء الاثنين 27مايو الحالي.