الأهلى والترجى.. تفاصيل جلسة السولية مع لاعبى الأحمر بدعوة من الشناوى

كشف مصدر مسئول داخل الأهلى النقاب حول زيارة عمرو السولية لاعب الفريق الأول بالقلعة الحمراء، إلى معسكر فريقه في أحد الفنادق الكبري بالتجمع الخامس قبل مواجهة الترجى التونسى في إياب نهائي دورى أبطال إفريقيا.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن السولية حضر مساء أمس عقب المران الأخير وتناول وجبة العشاء مع الفريق في الفندق لمؤازرة زملائه وتحفيزهم قبل اللقاء المرتقب أمام بطل تونس.

وأشار المصدر إلى أن السولية تلقى اتصالًا من محمد الشناوى حارس مرمى الفريق لحضور الاجتماع مع زملائه باعتباره أحد كباتن الفريق في ظل غياب التونسي علي معلول الذي خضع لعملية جراحية في وتر أكيليس.

وأوضح أن الثنائي عقدا اجتماعًا باللاعبين بوصفهما من كباتن الفريق لتحفيزهم للعب بمنتهى القوة للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وتابع المصدر أن عمروالسولية قال لزملائه: "إن الكل على قلب راجل واحد وسنقاتل من أجل إسعاد جماهير الأهلي سواء في ملعب المباراة أو في الشوارع خاصة أننا نحتاج إلى إنجاز تاريخي يحسب لكل لاعب في قائمة المباراة".

الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة الترجي التونسي

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي اختتم تدريباته، مساء أمس الجمعة على استاد القاهرة، ضمن الاستعدادات لمباراة الترجي التونسي غدًا في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بدأ اللاعبون المران بقراءة سورة الفاتحة، وحرص مارسيل كولر، المدير الفني، على عقد اجتماع مع اللاعبين للحديث عن بعض النقاط الفنية.

وقاد أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، مرانًا بدنيًّا متنوعًا للاعبين، وأدى ثلاثي حراسة المرمى بالفريق محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريبات بدنية وفنية متنوعة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون، وشهدت تركيزًا وحماسًا من الجميع.

وكان الاجتماع الفني لـ"مباراة الأهلى والترجى" قد تم الاتفاق خلاله على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأخضر، بينما يرتدي نادي الترجي طاقمًا من اللون الأزرق وحارس المرمى زيًّا من اللون الذهبي.

كما تم الاتفاق على كل الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة وموعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة، والنزول لإجراء عمليات الإحماء وغيرها من الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها الثامنة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة.