الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تقارير: عمرو السولية مطلوب فى الدورى القطرى

عمرو السولية
عمرو السولية

كشف الحساب الرسمي لقنوات "الكأس" القطرية على مواقع التواصل الاجتماعي عن تلقي عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي عرضًا من أحد أندية الدوري القطري للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت القناة القطرية إن السولية لاعب النادي الأهلي المصري يتلقى عرضًا من أحد أندية دورينا لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

ولم تكشف القناة القطرية اسم النادي الذي يستهدف التعاقد مع نجم القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

على صعيد آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الترجي التونسي مساء السبت المقبل في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب “رادس” قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، وهو ما جعل الأهلي مُطالب بتحقيق الفوز في مباراة الإياب من أجل التتويج باللقب. 

موعد مباراة الاهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024

من المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره فريق الترجي التونسي في مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024، وذلك على استاد القاهرة الدولي، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير لدعم المارد الأحمر في سعيهم لحصد النجمة الثانية عشرة لهذه البطولة المرموقة.

تأتي هذه المباراة بعد مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي على ملعب رادس في تونس، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز والتتويج باللقب في المباراة التي تقام في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية في السبت الموافق 25 مايو الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والترجي في اياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

من المقرر بث مباراة النهائي بين الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 على قنوات "بين سبورتس" القطرية، حيث تمتلك حقوق بث مباريات البطولة وبالتحديد يمكن للمشجعين متابعة المباراة على شاشة beIN SPORTS HD 6. 

اقرأ أيضا.. موعد مباراة الاهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 بالقاهرة

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