عمرو السولية: دوافع الأهلى مختلفة فى نهائى دورى أبطال إفريقيا

أشاد عمرو السولية، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، بقدرات فريق الترجي التونسي، قبل المواجهة المرتقبة في نهائي دوري أبطال إفريقيا، مُشددًا على صعوبة اللقاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لخوض مواجهة نارية أمام نظيره الترجي التونسي، على "الملعب الأوليمبي حمادي العقربي" في رادس بتونس، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم السبت المقبل الموافق 18 مايو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

عمرو السولية يُشدد على صعوبة مواجهة الترجى فى نهائى دورى الأبطال

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الأهلي تصريحات عمرو السولية، الذي قال: إن "الترجي فريق كبير، ولكننا سنستغل غيابهم عن الوصول إلى نهائي البطولة القارية لعدة سنوات".

وأضاف:"آخر مواجهة جمعت بيننا في نهائي دوري أبطال إفريقيا، انتهت بفوزهم وخطفوا اللقب منا، لذلك فإن الدوافع ستكون مختلفة في هذا اللقاء"، متابعًا:"دوافعنا ستكون أكثر لتحقيق اللقب القاري هذا الموسم، وسنكون في أتم الجاهزية أمام الترجي استعدادًا لهذه المواجهة".

وتابع عمرو السولية: "فريق الأهلي دائمًا يستطيع التعامل مع الضغوط الكبيرة، ونسعى لتقديم أفضل ما لدينا في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لتحقيق نتيجة إيجابية قبل خوض لقاء الإياب".

وواصل: "فريق الترجي يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين هذا الموسم الحالي مقارنةً بالموسم الماضي، ونأمل أن ننجح في إيقاف خطورتهم".

واختتم عمرو السولية تصريحاته: "نتمنى أن نكون على قدر المسئولية، ونعود بنتيجة إيجابية من تونس تساعدنا على حسم اللقب".

يذكر أن مباراة الإياب التي ستجمع بين الأهلي والترجي التونسي، ستُقام على استاد "القاهرة الدولي"، يوم السبت 25 مايو، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.