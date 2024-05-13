الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

3 غيابات في قائمة برشلونة أمام ريال سوسيداد بالدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة ريال سوسيداد في بطولة الدوري الإسباني.

ويستضيف فريق برشلونة نظيره ريال سوسيداد، على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني، اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

قائمة برشلونة استعدادًا لمواجهة ريال سوسيداد

وجاءت قائمة برشلونة استعدادًا لمواجهة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن - إيناكي بينيا - دييجو كوشين.

خط الدفاع: جواو كانسيلو - رونالد أراوخو - إينييجو مارتينيز - جول كوندي - باو كوبارسي - هيكتور فورت - ماركوس ألونسو.

خط وسط الملعب: أوريول روميو – بيدري - إلكاي جوندوجان - فيرمين لوبيز.

في خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي - فيتور روكي - جواو فيليكس - فيران توريس - لامين يامال - رافينيا.

غيابات برشلونة أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

وشهدت قائمة برشلونة غياب 3 لاعبين، وهم: أليخاندرو بالدي، جافي وفرينكي دي يونج؛ بسبب الإصابة التي تبعدهم عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

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ترتيب برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة، خلف جيرونا صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط، وريال مدريد المتصدر برصيد 90 نقطة.

بينما يتواجد فريق ريال سوسيداد حاليًا في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، خلف ريال بيتيس بفارق نقطة واحدة.

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