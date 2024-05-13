تواجد محمد صلاح، نجم ليفربول ومنتخب مصر، في قائمة المنتخب الأوليمبى الأولية، استعدادًا لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد باريس 2024".

ومن المقرر أن تُقام دورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد باريس 2024"، في دولة فرنسا خلال الفترة من 26 يوليو وحتى يوم 11 أغسطس المقبلين.

تواجد محمد صلاح في القائمة الأولية للمنتخب الأوليمبي

ويصارع البرازيلى روجيرو ميكالي، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، الزمن، من أجل الاستقرار على القائمة النهائية التي سيخوض بها أولمبياد باريس، قبل إرسالها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم 24 مايو الجاري.

واستقر ميكالي على قائمة مبدئية للمنتخب الأوليمبي في أولمبياد باريس، تضم 35 لاعبًا، تمهيدًا لاختيار القائمة النهائية التى تضم 22 لاعبًا فقط، بينهم 4 لاعبين احتياطيين و18 لاعبا أساسيًّا.

ورغم اعتذار محمد صلاح عن التواجد رفقة المنتخب الأوليمبي، ما يزال اسمه متواجدًا على رأس القائمة الأولية.

ويرى ميكالي أن محمد صلاح أحد الركائز الأساسية في المنتخب؛ نظرًا لخبراته وإمكانياته الفنية في الملعب وقدرته على تسجيل الأهداف الحاسمة، بجانب لياقته البدنية الجيدة.

هل يشارك محمد صلاح في أولمبياد باريس 2024؟

وهنا يأتي السؤال "هل يشارك محمد صلاح في أولمبياد باريس 2024 رغم اعتذاره؟"، الإجابة الأرجح أنه لن يشارك بسبب عدة عوامل، أبرزها التزامه بجولة تحضيرية مع فريق ليفربول استعدادًا للموسم الجديد في حال استمراره مع الريدز.

عادةً تبدأ الأندية الأوروبية جولاتها التحضيرية خلال هذا التوقيت من كل عام، استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد، وبالتالي في حال استمرار محمد صلاح مع ليفربول، فإنه سيكون متواجدًا معهم خلال هذه الجولة.

وبناءً عليه، سيتعذّر على محمد صلاح المشاركة مع المنتخب الأوليمبي في أولمبياد باريس.

بدائل محمد صلاح مع المنتخب الأوليمبي

وفي حال عدم المشاركة، فإن هناك بدائل لغياب محمد صلاح، أبرزهم محمود حسن تريزيجيه، المحترف ضمن صفوف طرابزون سبور التركي، ومصطفى محمد، نجم نانت الفرنسي.

هناك بدائل أخرى أيضًا أمام المدرب روجيرو ميكالي، مثل إمام عاشور أو محمد عبد المنعم، ثنائي الأهلي، أو أحمد سيد زيزو، نجم الزمالك؛ نظرًا لتألقهم في الآونة الأخيرة في الخط الهجومي.