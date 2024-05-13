الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

محمد صلاح يتحدى أستون فيلا مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

ليفربول
ليفربول

يحل فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، ضيفًا على نظيره أستون فيلا، على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ليفربول يواجه أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

ويسعى فريق ليفربول، بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، لمواصلة نغمة الانتصارات، للحفاظ على مركزه الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا، في ظل فقدانه فرص حظوظه وضياع لقب الدوري الإنجليزي.

وفقد فريق ليفربول حظوظه تماما في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، عقب فوز مانشستر سيتي على فولهام، يوم السبت الماضي. لمطالعة التفاصيل من هنا.

ويخوض محمد صلاح ورفاقه مباراة اليوم وسط معنويات متذبذبة، رغم فوزه الثمين على توتنهام بنتيجة 4-2 في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

في المقابل، يرغب فريق أستون فيلا في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط، من أجل الحفاظ على مكانه أيضًا في المربع الذهبي المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

ويدخل فريق أستون فيلا هذا اللقاء وسط معنويات منخفضة، بعدما خسر أمام برايتون بهدف نظيف في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، بجانب خروجه من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي على يد أوليمبياكوس اليوناني من الدور نصف النهائي.

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ترتيب ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 78 نقطة، متفوقًا على أستون فيلا صاحب المركز الرابع برصيد 67 نقطة.

بينما يتصدر ناديا أرسنال ومانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 86 و85 نقطة على التوالي.

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