الإثنين 13 مايو 2024
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رياضة

بعد 10 مواجهات.. ماذا يفعل محمد صلاح أمام أستون فيلا بالدورى الإنجليزى؟

محمد صلاح
محمد صلاح

يستعد نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، لمواجهة أستون فيلا في بطولة الدوري الإنجليزي.

يحل فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، ضيفًا على نظيره أستون فيلا، على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ماذا يفعل محمد صلاح أمام أستون فيلا؟

وبهذا الصدد، نستعرض لكم كل ما قدمه محمد صلاح أمام أستون فيلا في المباراة المرتقبة، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم هي الحادية عشر التي يخوضها محمد صلاح أمام أستون فيلا في جميع البطولات.

- خاض محمد صلاح 10 مباريات أمام أستون فيلا بقميص ليفربول (بواقع 9 مباريات في الدوري الإنجليزي، ومباراة واحدة في كأس الاتحاد الإنجليزي).

- ساهم محمد صلاح في قيادة ليفربول نحو تحقيق 8 انتصارات، وتعادل وحيد ومثله هزيمة واحدة.

- وخلال هذه المواجهات، سجل محمد صلاح 7 أهداف (بواقع 6 أهداف في الدوري الإنجليزي، وهدف وحيد في كأس الاتحاد)، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة بإجمالي 10 مساهمات.

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محمد صلاح يتحدى أستون فيلا مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

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ماذا ينتظر ليفربول أمام أستون فيلا؟

يحتاج فريق ليفربول لتسجيل هدفين في مباراة اليوم، للوصول إلى ثاني أعلى معدل من الأهداف في تاريخه، خلال موسم واحد، بعد سجل 138 هدفا في موسم 1985-1986.

وسجل فريق ليفربول 137 هدفًا حتى الآن بمختلف المسابقات، حيث سبق وجاء الرقم القياسي للفريق تحت قيادة يورجن كلوب في موسم 2021–2022 (برصيد 147 هدفًا).

ترتيب ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 78 نقطة، متفوقًا على أستون فيلا صاحب المركز الرابع برصيد 67 نقطة.

 بينما يتصدر ناديا أرسنال ومانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 86 و85 نقطة على التوالي.

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