مواعيد مباريات اليوم الإثنين 13-5-2024 ونهائي الكونفدرالية ودوري الأبطال والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 13-5-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، بجانب مباراة برشلونة ضد ريال سوسييداد في الدوري الإسباني.

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة أستون فيلا ضد ليفربول: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1.

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3.

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- مباراة ليتشي ضد أودينيزي: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1.

- مباراة فيورنتينا ضد مونزا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لمواجهة نظيره الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام نهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة نظيره نهضة بركان المغربي، على استاد "القاهرة الدولي"، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بينهما على "الملعب البلدي" بالمغرب، قد انتهت بهزيمة الزمالك بنتيجة 1-2.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام بوركينا فاسو

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب حسام حسن، لمواجهة نظيره بوركينا فاسو، يوم 6 يونيو المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتقرر إقامة مباراة بوركينا فاسو يوم 6 يونيو، على أن تُقام مواجهة غينيا بيساو في موعدها يوم 10 من الشهر نفسه.