الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 13-5-2024 ونهائي الكونفدرالية ودوري الأبطال والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 13-5-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، بجانب مباراة برشلونة ضد ريال سوسييداد في الدوري الإسباني.

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة أستون فيلا ضد ليفربول: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة   beIN Sports HD 1.

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 3.

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- مباراة ليتشي ضد أودينيزي: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة   AD SPORTS Premium 1.

- مباراة فيورنتينا ضد مونزا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة  AD SPORTS Premium 1.

txt

إنجاز تاريخى ينتظر شيكابالا ودايو بنهائى الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان

txt

أرسنال يشعل صراع صدارة الدورى الإنجليزى بفوزه على مانشستر يونايتد

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لمواجهة نظيره الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام نهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة نظيره نهضة بركان المغربي، على استاد "القاهرة الدولي"، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بينهما على "الملعب البلدي" بالمغرب، قد انتهت بهزيمة الزمالك بنتيجة 1-2.

إنجاز تاريخى ينتظر شيكابالا ودايو بنهائى الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان

منافس الأهلي.. الترجي "يُسقط" النجم الساحلي في الدوري التونسي

الأهلى يستأنف تدريباته استعدادًا لنهائى دورى أبطال إفريقيا

رسميًا.. منتخب مصر يخاطب CAF لتأجيل مباراة غينيا 24 ساعة

موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام بوركينا فاسو

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب حسام حسن، لمواجهة نظيره بوركينا فاسو، يوم 6 يونيو المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتقرر إقامة مباراة بوركينا فاسو يوم 6 يونيو، على أن تُقام مواجهة غينيا بيساو في موعدها يوم 10 من الشهر نفسه.

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة ليفربول الدورى الانجليزى الدوري الاسباني الدورى الايطالى موعد مباراة الأهلى القادمة موعد مباراة الزمالك القادمة موعد مباراة منتخب مصر القادمة

مواد متعلقة

محمد صلاح يتحدى أستون فيلا مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

الزمالك يتفوق على نهضة بركان تسويقيًا قبل ذهاب نهائي الكونفدرالية (إنفوجراف)

تابع مواعيد مباريات اليوم الأحد 12-5-2024 والقنوات الناقلة

موعد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تاريخ مواجهات أرسنال ومانشستر يونايتد قبل قمة الدورى الإنجليزى

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية 2024

صراع نارى بين أرسنال ومانشستر يونايتد فى قمة الدورى الإنجليزى

الزمالك بـ"الزى التقليدى" أمام نهضة بركان فى نهائى كأس الكونفدرالية

الأكثر قراءة

عاجل| خلافات نتنياهو مع أمريكا.. المسمار الأخير فى نعش مستقبله السياسى

بعد انضمام مصر لجنوب إفريقيا فى العدل الدولية.. ماذا حدث فى إسرائيل؟

إنجاز تاريخى ينتظر شيكابالا ودايو بنهائى الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان

مصرع وإصابة 14 في تصادم عدة سيارات أمام جامعة حلوان (صور)

بلينكن يتهم تل أبيب بانتهاك القانون الدولى.. أسرار التحول الأمريكى ضد إسرائيل

الرئيس السيسى يشهد افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

ماجد حبته

يوم الـ«IFC» فى مصر

حسين دعسة

الثقافة الأردنية تدشن مكتبة "الطفل المتنقلة" مع "شومان" و"هيا" الثقافى

محمد الفايدي

العبء القيادى

أحمد أبوالمحاسن

مصر المحروسة

صور

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

«الدستور» فى مغارة أبى سرجة: هنا عاش السيد المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

بعد انضمام مصر لجنوب إفريقيا فى العدل الدولية.. ماذا حدث فى إسرائيل؟

هل عرضت واشنطن تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل لتجنب عملية كبيرة فى رفح؟

الخلافات تشعل الحكومة الإسرائيلية.. خناقة بين نتنياهو وجالانت واستقالة فى مجلس الأمن القومى