الزمالك يتفوق على نهضة بركان تسويقيًا قبل ذهاب نهائي الكونفدرالية (إنفوجراف)

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة نارية ضد نظيره نهضة بركان المغربي، بالملعب البلدي بمدينة بركان، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية، اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القيمة التسويقية للزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

ويتفوق نادي الزمالك على نظيره نهضة بركان من حيث القيمة التسويقية، حيث يبلغ 17.40 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة النادي المغربي 11.99 مليون يورو.

وعلى صعيد اللاعبين، فإن أحمد سيد زيزو، نجم الزمالك، يتفوق أيضًا بقيمة تسويقية تبلغ قيمتها 4.50 مليون يورو، بينما يُعد حمزة الموساوي، لاعب نهضة بركان، هو الأغلى بقيمة تبلغ 900 ألف يورو.

ويأمل فريق الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، في حصد لقب الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه، في حين يريد فريق نهضة بركان، بقيادة المدرب التونسي معين الشعباني، في التتويج باللقب للمرة الثالثة، وتقاسم الصدارة مع الصفاقسي الذي يُعد أكثر الأندية العربية تتويجًا باللقب برصيد ثلاث مرات.

القيمة التسويقية للزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

حكم مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية

يدير مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية، طاقم تحكيم من كينيا بقيادة بيتر واويرو كاماكو، ويساعده كلًا من جيلبرت كيبوكيتش وستيفن إليزار أونيانجو، ومعهم البوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا حكمًا رابعًا.

بالإضافة إلى التونسي هيثم قيراط حكم فيديو، والجنوب إفريقي توم أبونجيل مساعدًا أول لحكم الفيديو، والزامبية ديانا شيكوتيشا مساعدًا ثانيًا لحكم الفيديو.