تابع مواعيد مباريات اليوم الأحد 12-5-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 12-5-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة الزمالك ضد نهضة بركان فى ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بجانب مباراة مانشستر يونايتد ضد أرسنال في قمة الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في الكونفدرالية الإفريقية والقنوات الناقلة

- مباراة نهضة بركان ضد الزمالك: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة مانشستر يونايتد ضد أرسنال: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة قادش ضد خيتافي: في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

- مباراة أتلتيكو مدريد ضد سيلتا فيجو: في الساعة الخامسة والربع مساء، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة فالنسيا ضد رايو فاليكانو: في الساعة السابعة والنصف مساء.

- مباراة ريال بيتيس ضد ألميريا: في تمام الساعة العاشرة مساء.

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- مباراة لاتسيو ضد إمبولي: في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

- مباراة جنوي ضد ساسولو: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة هيلاس فيرونا ضد تورينو: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة يوفنتوس ضد ساليرنيتانا: في تمام الساعة السابعة مساء، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة أتالانتا ضد روما: في الساعة العاشرة إلا ربع مساء، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

- مباراة دارمشتات 98 ضد هوفنهايم: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

- مباراة بايرن ميونخ ضد فولفسبورج: في الساعة السادسة والنصف مساء.

- مباراة بوخوم ضد باير ليفركوزن: في الساعة الثامنة والنصف مساء.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

-مباراة باريس سان جيرمان ضد تولوز: في تمام الساعة العاشرة مساء.

-مباراة ستراسبورج ضد ميتز: في تمام الساعة العاشرة مساء.

-مباراة رين ضد لانس: في تمام الساعة العاشرة مساء.

-مباراة مارسيليا ضد لوريان: في تمام الساعة العاشرة مساء.

-مباراة كليرمون فوت 63 ضد ليون: في تمام الساعة العاشرة مساء.

-مباراة نانت ضد ليل: في تمام الساعة العاشرة مساء.

-مباراة مونبيليه ضد موناكو: في تمام الساعة العاشرة مساء.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لمواجهة نظيره الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة نظيره نهضة بركان المغربي، اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام بوركينا فاسو

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب حسام حسن، لمواجهة نظيره بوركينا فاسو، يوم 6 يونيو المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتقرر إقامة مباراة بوركينا فاسو يوم 6 يونيو، على أن تُقام مواجهة غينيا بيساو في موعدها يوم 10 من الشهر نفسه.

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