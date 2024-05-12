الأهلى يستأنف تدريباته استعدادًا لنهائى دورى أبطال إفريقيا
خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مرانه اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الترجي المقرر لها يوم 18 مايو الجاري بتونس في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الأمور الفنية.
وأدى لاعبو الفريق الذين شاركوا بالأمس في مباراة بلدية المحلة بالدوري تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما شارك باقي اللاعبين في المران كاملًا واشتمل على جزء بدني وتدريبات الكرة.
وخاض رباعي حراس المرمى محمد الشناوي ومحمود الزنفلي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.
وأغلق الأهلي ملف بطولة الدوري الممتاز بعد الفوز الذي حققه الفريق، أمس، على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الـ22 للمسابقة، وبدأ الأهلي تحضيراته اليوم لنهائي دوري أبطال إفريقيا.
على صعيد آخر، أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز المستحق الذي حققه الأهلي على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الـ22 لبطولة الدوري الممتاز.
وقال كولر، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “الأهلي كان الأكثر سيطرة طوال المباراة، وأهدرنا فرصتين محققتين في الشوط الأول، وطالبت اللاعبين بالهدوء خلال الشوط الثاني”.
وأضاف المدير الفني أن بلدية المحلة لعب على الهجمات المرتدة، ويحسب للاعبي الأهلي الهدوء والقدرة على العودة في النتيجة وتسجيل هدف التعادل ثم هدف الفوز بالمباراة.
وأكد كولر أن دكة البدلاء كان لها دور كبير في المباراة، وأن التغييرات أسهمت في زيادة الضغط الهجومي وتسجيل هدفين عن طريق عمر كمال وأنتوني موديست.
وأشاد كولر بالجماهير، مؤكدًا أنه اعتاد على الحضور المميز لهم في استاد المحلة، ووصفهم أنهم اللاعب رقم 12 خلال المباراة بعد دورهم في تشجيع الفريق حتى الدقائق الأخيرة وتحفيز اللاعبين للفوز بالمباراة.
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