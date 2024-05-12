منافس الأهلي.. الترجي "يُسقط" النجم الساحلي في الدوري التونسي

حقق فريق الترجي التونسي فوزًا مثيرًا على نظيره النجم الساحلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات مجموعة التتويج ببطولة الدوري.

افتتح راقي العوني لصالح النجم الساحلي في الدقيقة 13 قبل أن يدرك رودريجو رودريجيز التعادل لصالح الترجي في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول.

وتمكن الترجي من التقدم في الدقيقة 59 عن طريق حسام الدين غشة قبل أن يتعادل صالح برهومي في الدقيقة 68 من عمر المباراة.

وحصل الترجي على ركلة جزاء سجل فيها الترجي الهدف الثالث والانتصار في الدقيقة 85 عن طريق ياسين مرياح الذي سدد الكرة ببراعة على يمين الحارس.

وتعد هذه المباراة هي البروفة الأخيرة لفريق الترجي قبل مواجهة الأهلي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الترجي نظيره الأهلي في العاشرة مساء السبت المقبل على ملعب "حمادي العقربي" في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي والقنوات الناقلة

يحل ممثل الكرة المصرية ضيفا ثقيلا على نظيره فريق الذهب والدم، ذهابا على ملعب رادس يوم 18 مايو الجاري، في المباراة النهائية من دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024).



بينما يستضيف الأهلي بطل تونس، هنا بالقاهرة وتحديدا على ستاد الرعب (القاهرة الدولي)، يوم 25 من الشهر ذاته، في إياب نهائي دوري الأبطال (نسخة 2023/2024).

القنوات الناقلة لمواجهتا الأهلي والترجي بنهائي الأبطال

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، مواجهتا ذهاب وإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي والترجي التونسي، والمقرر لهما يومي 18 و25 مايو الجاري، سواء برادس أو هنا القاهرة، على الهواء مباشرة.



وتمتلك الشبكة القطرية، كافة حقوق البث الرسمي والحصري، لفعاليات ذهاب وإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024)، داخل منطقة الشرق الأوسط.