«ادعم مو».. طريقة التصويت لـ محمد صلاح في جوائز جلوب سوكر 2024

تعرف على طريقة التصويت لـ«محمد صلاح» فى جوائز جلوب سوكر 2024 لأفضل لاعب في أوروبا، والتي يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة والجماهير المصرية، أملًا في تتويج "مو" بالجائزة.

تصويت جوائز جلوب سوكر 2024

ينافس نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، على جائزة "جلوب سوكر" لأفضل لاعب في أوروبا لعام 2024.

وتستمر عملية التصويت على جوائز " Globe Soccer Awards" خلال الفترة من 10 مايو وحتى يوم 15 من الشهر ذاته، على أن يتم الإعلان عن الفائزين يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو، في الإمارات.

واستحدثت منظمة جلوب سوكر جائزة أفضل لاعب في أوروبا بالتعاون مع رابطة الدوري الإسباني، حيث ستُمنح الجائزة لأول مرة يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو الجاري.

محمد صلاح ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في 2024 من جلوب سوكر

وكانت اللجنة المنظمة لجوائز " Globe Soccer" قد أعلنت عن قوائم المرشحين للفوز بجوائز الأفضل لعام 2024. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وتواجد محمد صلاح ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة "جلوب سوكر" لأفضل لاعب في أوروبا لعام 2024، والتي تضم 20 لاعبًا، في منافسة قوية وشرسة مع نجوم كرة القدم، مثل النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب وسط ريال مدريد، والفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان وغيرهم.

طريقة التصويت لـ"محمد صلاح" للفوز بجائزة جلوب سوكر 2024

من أجل التصويت لـ"محمد صلاح"، نجم ليفربول ومنتخب مصر، للفوز بجائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب في أوروبا لعام 2024. من هنا.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2024

وجاءت قائمة المرشحين كالآتي:

– أليساندرو باستوني لاعب إنتر الإيطالي

– هاكان تشالهان أوجلو لاعب إنتر الإيطالي

– لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر الإيطالي

– ماتس هوملز لاعب بوروسيا دورتموند الألماني

– سيرهو جيراسي لاعب شتوتجارت الألماني

– يوزوا كيميتش لاعب بايرن ميونخ الألماني

– هاري كين لاعب بايرن ميونخ الألماني

– أليكس جريمالدو لاعب باير ليفركوزن الألماني

– جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد الإسباني

– فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني

– توني كروس لاعب ريال مدريد الإسباني

– أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني

– كول بالمر لاعب تشيلسي الإنجليزي

– رودري هيرنانديز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي

– فيل فودين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي

– إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي

– برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي

– بوكايو ساكا لاعب أرسنال الإنجليزي

– محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي

– كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.