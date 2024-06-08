لحظة إطلاق سراح محتجزة إسرائيلية فى غزة: صحتها جيدة (فيديو)

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو لإحدى المحتجزات بعد إطلاق سراحها، اليوم السبت، في قطاع غزة المحاصر.

وبثت وسائل الإعلام الإسرائيلية توثيقًا لفتاة إسرائيلية تدعى "نوا أرغاماني" بعد تمكن قوات الجيش الإسرائيلية من إطلاق سراحها.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم، أنه نفذ عملية معقدة بالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك"، نتج عنها إنقاذ 4 محتجزين إسرائيليين في غزة.

وأوضح جيش الاحتلال أن العملية تم تنفيذها داخل مخيم النصيرات.

وأكد جيش الاحتلال أن الحالة الصحية للمحتجزين طبيعية.