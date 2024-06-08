السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لحظة إطلاق سراح محتجزة إسرائيلية فى غزة: صحتها جيدة (فيديو)

إحدى المحتجزات بعد
إحدى المحتجزات بعد إطلاق سراحها

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو لإحدى المحتجزات بعد إطلاق سراحها، اليوم السبت، في قطاع غزة المحاصر.

 

وبثت وسائل الإعلام الإسرائيلية توثيقًا لفتاة إسرائيلية تدعى "نوا أرغاماني" بعد تمكن قوات الجيش الإسرائيلية من إطلاق سراحها. 

عملية معقدة.. جيش الاحتلال يعلن إنقاذ 4 محتجزين إسرائيليين في غزة (فيديو)

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم، أنه نفذ عملية معقدة بالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك"، نتج عنها إنقاذ 4 محتجزين إسرائيليين في غزة. 

وأوضح جيش الاحتلال أن العملية تم تنفيذها داخل مخيم النصيرات. 

وأكد جيش الاحتلال أن الحالة الصحية للمحتجزين طبيعية. 

غزة جيش الاحتلال إسرائيل محتجزين

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