علّق جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، على أنباء اقتراب رحيله عن منصبه، في ظل اهتمام مانشستر يونايتد بالتعاقد معه.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق، إلى رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع جاريث ساوثجيت، لتدريب الفريق في الموسم المقبل 2024-2025، خلفًا للمدرب الهولندي إريك تين هاج.

جاريث ساوثجيت يكشف موقفه من تدريب مانشستر يونايتد

ونشرت شبكة "BBC" البريطانية، تصريحات جاريث ساوثجيت، قائلًا: "هناك العديد من الشائعات بشأن مستقبل المدربين، سيظل هذا الأمر مستمرًا دائمًا".

وأضاف: "إذا خسرت مباراتين، فستكون هناك مشكلة، ومن ثم تنتشر شائعات رحيلك عن منصبك".

وتابع: "أما إذا فزت في مباراتين، سيكون الحديث مختلفًا بعض الشيء".

وأكد: "لذلك لا يشغلني هذا الأمر في الوقت الحالي، أركز فقط على المباريات المقبلة مع المنتخب".

وواصل: "بالنسبة لي، يورو 2024 بطولة رائعة، نتطلع للفوز باللقب".

واختتم ساوثجيت تصريحاته، قائلًا: "أركز على كيفية المضي قدمًا في تلك المسابقة، أكثر مما حققناه في النسخة الماضية".

وأوقعت قرعة بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، المنتخب الانجليزي في المجموعة الثالثة، رفقة منتخبات سلوفينيا والدنمارك وصربيا.

يذكر أن منتخب إنجلترا قد خسر لقب يورو 2020، بعد هزيمته أمام إيطاليا بركلات الترجيح في المباراة النهائية من المسابقة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ويتواجد فريق مانشستر يونايتد حاليًا في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، خلف نيوكاسل يونايتد وتشيلسي أصحاب المركزين السادس والسابع برصيد 57 نقطة لكلاهما.