السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ساوثجيت: تركيزي على بطولة أوروبا والحديث عن تدريبي لمانشستر يونايتد "مهين"

جاريث ساوثجيت
جاريث ساوثجيت

قال جاريث ساوثجيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، إنه لن يتحدث مع أي من الأطراف المهتمة بالحصول على خدماته حتى نهاية بطولة أمم أوروبا، يورو 2024، واصفًا التكهنات التي ربطت اسمه بتدريب مانشستر يونايتد بأنها لا تحترم إريك تن هاج.

وأضاف ساوثجيت أن مفاوضات التجديد مؤجلة حاليا حيث أن كل تركيزه منصب على تحقيق المجد في ألمانيا، لكن الضجيج الإعلامي تصاعد هذا الأسبوع بعد ظهور تقارير تشير إلى أن مانشستر يونايتد مهتم بضم ساوثجيت.

وقال ساوثجيت في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه الودية ضد البرازيل:" أعتقد أن هناك شيئين من وجهة نظري، الشيء الأول، أنا مدرب المنتخب الإنجليزي. لدي مهمة واحدة، في الحقيقة هي محاولة الفوز ببطولة أمم أوروبا. وبكل وضوح قبل هذا لدي مباراتان هامتان خلال هذا الأسبوع".

وأضاف:"الشيء الثاني، هو أن مانشستر يونايتد لديه مدرب، وأعتقد أنه يكون هناك قلة احترام عندما تكون هناك أي تكهنات تتعلق بمدرب وهو مازال في منصب".

ومن المعروف أن شركة إنيوس، الملاك الجدد الطموحين لمانشستر يونايتد، معجبون بساوثجيت، الذي لديه علاقة جيدة مع المدير بالشركة السير ديف برايلسفورد بالإضافة إلى دان أورث، المدير الرياضي المحتمل.

ولكن لن يكون ساوثجيت هو المرشح الوحيد للوظيفة إذا أصبحت متاحة، حيث يخطط مانشستر يونايتد الإبقاء على تن هاج في الموسم المقبل.

وسواء كان هذا المنصب سيصبح متاحا في الأشهر القادمة أم لا، قال ساوثجيت إنه لن يتحدث مع أي شخص حتى لما بعد اليورو.

وأضاف:"أعتقد أنني جاوبت على هذا في كل مرة أجلس معكم فيها. نعم تركيزي على البطولة الأوروبية".

وأوقعت قرعة بطولة أمم أوروبا، يورو 2024، المنتخب الانجليزي في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات  سلوفينيا والدنمارك وصربيا.

جاريث ساوثجيت مانشستر يونايتد إريك تن هاج منتخب إنجلترا بطولة أمم أوروبا أمم أوروبا 2024

الأكثر قراءة

عقب ظهور نتائج الأشعة.. طبيب «الشناوى» يحدد عملية جراحية لـ إمام عاشور

عاجل| بعد اتهامه بخيانة زوجته.. ماذا فعل الأمير ويليام بعد تشخيص "كيت" بالسرطان؟

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

كيت ميدلتون تعلن إصابتها بالسرطان بعد 3 أشهر من اختفائها (التفاصيل الكاملة)

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 23-3-2024 فى بورصة الدواجن

الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد يبحثان العلاقات الأخوية والأوضاع فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ؟

علي سعدة

متي يجف فيضان الأقصى؟

د. منى حلمى

كيف أُنفِّذ وصية أمى؟

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية "٢- ٢"

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تتابع اعتقال مسلحين اثنين قرب قرية فصائل الفلسطينية اجتازا الحدود الأردنية

د هند جاد

أنا الأسد.. يلا..

حسين دعسة

عيد المساخر اليهودى يستقبل فيتو روسيا والصين.. والتصعيد الإقليمى قادم

وائل لطفي

ماذا يفعل بنا الموظفون؟

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بمراجعة تعهد إسرائيل بعدم استهداف المدنيين

متى يمرر "الكبار" فى مجلس الأمن مشروع وقف النار فى غزة؟

شقيق المتحدث باسم حماس: الاحتلال يعدم الطبيب محمد النونو لتمسكه بعلاج المرضى