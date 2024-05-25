الأهلى والترجى.. فأل حسن للشياطين الحمر قبل نهائى دورى الأبطال

في بشرة خير لجماهير القلعة الحمراء قبل مباراة العودة أمام الترجى التونسى الليلة في نهائي دورى أبطال إفريقيا لم يسبق أن خسر الأهلى أمام الترجى فى المباريات التى جمعت الفريقين فى مصر.

والتقى الأهلى والترجى 12 مرة داخل مصر في البطولات الإفريقية وحقق المارد الأحمر الفوز فى ست مباريات وتعادلا في ست مباريات وسجل الأهلي 19 هدفا مقابل ستة أهداف للترجي وكانت نتائج المباريات على النحو الآتي.

تاريخ مواجهات الأهلى والترجى داخل مصر

يوم 24 أغسطس 1990 تعادل الفريقان دون أهداف وفاز الترجي بركلات الترجيح 5-4 في مباراة العودة بدور الـ16 في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري.

في الرابع من نوفمبر 2001 تعادل الفريقان دون أهداف في مباراة الذهاب بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

يوم 20 يوليو 2007 فاز الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا وسجل الأهداف محمد أبوتريكة وفلافيو وأسامة حسني في الدقائق 13 و77 و84.

يوم 3 أكتوبر 2010 فاز الأهلي 2-1 في مباراة الذهاب بالدور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقي وسجل للأهلي محمد فضل وأحمد فتحي في الدقيقتين 38 و68 وأسامة الدراجي هدف الترجي في الدقيقة 72.

في السادس عشر من سبتمبر 2011 تعادل الفريقان 1-1 في مباراة الجولة الأخيرة بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا وسجل يايا بانانا هدف الترجي في الدقيقة 17 وتعادل محمد أبوتريكة للأهلي في الدقيقة 54.

يوم 4 نوفمبر 2012 تعادل الفريقان 1-1 في مباراة الذهاب بنهائي دوري أبطال إفريقيا وتقدم وليد الهشري للزمالك في الدقيقة 49 وتعادل السيد حمدي للأهلي في الدقيقة 88.

يوم 28 يونيه 2015 فاز الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية وسجل الأهداف عبدالله السعيد في الدقيقتين 20 و58 ومؤمن زكريا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

في السادس عشر من سبتمبر 2017 تعادل الفريقان 2-2 في مباراة الذهاب بالدور ربع النهائي في دوري أبطال إفريقيا وسجل للأهلي عبدالله السعيد من ركلة جزاء والمغربي وليد أزارو في الدقيقتين 11 و67 وسجل للترجي طه ياسين الخنيسي وغيلان الشعلالي في الدقيقين 21 و48.

يوم 4 مايو 2018 تعادل الفريقان دون أهداف في الجولة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

في الثاني من نوفمبر عام 2018 فاز الأهلي 3-1 في مباراة الذهاب بنهائي دوري أبطال إفريقيا وسجل للأهلي وليد سليمان هدفين من ركلتي جزاء في الدقيقتين 34 و78 وعمرو السولية في الدقيقة 58 وسجل يوسف بلايلي هدف الترجي من ركلة جزاء في 65.

يوم 26 يونيو 2021 فاز الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة الذهاب بالدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا وسجل الأهداف التونسي علي معلول من ركلة جزاء ومحمد شريف وحسين الشحات في الدقائق 38 و65 و60.

في التاسع عشر من مايو عام 2023 فاز الأهلي بهدف سجله حسين الشحات في الدقيقة 22 في مباراة العودة بالدور نصف النهائي.

موعد مباراة الأهلى والترجى فى نهائى دورى الأبطال

ويستضيف الأهلى فريق الترجى في تمام الثامنة، في إياب نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا، على ملعب استاد القاهرة الدولى.