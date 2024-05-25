السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد مباراة الأهلي ضد الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

الأهلي
الأهلي

موعد مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، لمتابعة اللقاء الناري بين الفريقين اليوم السبت، في المباراة النهائية من المسابقة القارية.

موعد مباراة الأهلي ضد الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 

من المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي ضد الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، على استاد "القاهرة الدولي".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

تُذاع مباراة الأهلي ضد الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 6

كذلك تُذاع مباراة الأهلي ضد الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، عبر قناة تايم سبورت على التردد الأرضي.

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قناة مفتوحة مجانية.. "تايم سبورت" تنقل مباراة الأهلي والترجي على التردد الأرضي

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الأهلى يسعى للقب الـ12 فى دورى أبطال إفريقيا.. والترجى لمعادلة الزمالك

 

الأهلي يتحدى الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، للفوز في مباراة اليوم بأي نتيجة، من أجل التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه.

الأمر ذاته بالنسبة لفريق الترجي الرياضي التونسي، بقيادة المدرب البرتغالي ميجيل كاردوزو، الذي يرغب أيضًا في الانتصار من أجل حصد اللقب الإفريقي للمرة الخامسة في تاريخه، ليتساوي مع ناديي الزمالك ومازيمبي الكونغولي ولكل منهما 5 ألقاب دوري أبطال إفريقيا.

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الأهلى يسعى للقب الـ12 فى دورى أبطال إفريقيا.. والترجى لمعادلة الزمالك

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قناة مفتوحة مجانية.. "تايم سبورت" تنقل مباراة الأهلى والترجى على التردد الأرضى

أما في حال التعادل السلبي خلال الوقت الأصلي من اللقاء، يذهب الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة، لتحديد هوية الفائز بـ"الأميرة السمراء".

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "حمادي العقربي" في رادس بتونس، قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

 

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الأهلى يسعى للقب الـ12 فى دورى أبطال إفريقيا.. والترجى لمعادلة الزمالك

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