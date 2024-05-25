وعد "مغرى" من رئيس الأهلى للاعبين قبل نهائى أبطال إفريقيا أمام الترجى

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على عقد جلسة مع اللاعبين على هامش المعسكر المغلق بالتجمع الخامس، استعداداً لمواجهة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، في الثامنة مساء اليوم، من أجل تحفيزهم لحصد اللقب الإفريقي ودخول التاريخ.

وكشف مصدر مسئول عن أن "الخطيب" أكد للاعبين أنهم أمام لحظة فارقة فى مشوارهم داخل القلعة الحمراء، خاصة أنه النهائي الخامس على التوالي، وبإمكانهم حصد اللقب القارى الرابع في تلك الفترة، ليكونوا جيلا عظيمًا ربما يصعب على أجيال أخرى بعدهم فعل ذلك.

وأضاف المصدر أن رئيس الأهلي شدد على أن إدارة القلعة الحمراء ستظل تساند الفريق، ولن تبخل عليه بأي شيء، وسيكون هناك تقدير مادي ومعنوي عقب حصد الكأس، وسيتم مضاعفة مكافآت اللقب الإفريقي.

وكان "الخطيب" قد حرص على التواجد داخل أرضية ملعب استاد القاهرة لمتابعة آخر التجهيزات، والاطمئنان على كافة الأمور قبل اللقاء المرتقب في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.

الأهلى يرتدى زيه التقليدى أمام الترجى

وكان الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره الترجي التونسي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، قد عقد ظهر أمس، الجمعة، بمقر الأهلي بالجزيرة، للاتفاق على كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة.

وحضر الاجتماع من الأهلي كل من: الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة، والكابتن خالد بيبو مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، ووائل محمد ورأفت إبراهيم ومحمد أسامة، إداريي الفريق، في وجود مسئولي نادي الترجي ومراقب المباراة وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» وطاقم التحكيم.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأخضر، على أن يرتدي نادي الترجي طاقمًا من اللون الأزرق وحارس المرمى زيًّا من اللون الذهبي.

كما تم الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، وموعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة، والنزول لإجراء عمليات الإحماء وغيرها من الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة.

ويلتقي الأهلي نظيره الترجي، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساء، على استاد القاهرة، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.