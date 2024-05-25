السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رغم رحيل تشافى.. برشلونة يستهدف ضم جوشوا كيميتش من بايرن ميونخ

جوشوا كيميتش
جوشوا كيميتش

يحوم الغموض حول موقف النجم الألماني جوشوا كيميتش، لاعب وسط بايرن ميونخ، رفقة ناديه خلال الفترة المقبلة.

وأشار بعض التقارير الصحفية إلى احتمالية رحيل جوشوا كيميتش عن صفوف بايرن ميونخ، في ظل اهتمام نادي برشلونة بالإسباني بالحصول على خدماته في الصيف المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الوسط الألماني، صاحب الـ29 عامًا، رفقة بايرن ميونخ في 30 يونيو 2025.

برشلونة يواصل محاولة التعاقد مع جوشوا كيميتش

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة لا يزال يرغب في التعاقد مع جوشوا كيميتش في الصيف، رغم تأكد رحيل المدرب تشافي هيرنانديز عن منصبه.

وأوضحت الصحيفة أن تشافي كان قد طلب التعاقد مع جوشوا كيميتش، وسط رغبة متبادلة من اللاعب باللعب تحت قيادته، مؤكدًا أن المدرب بمثابة "مثله الأعلى".

ورغم تأكد رحيل تشافي بعد نهاية الموسم، لا يزال كيميتش على طاولة برشلونة المرغوب بالتعاقد معهم في الصيف المقبل.

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وأضافت الصحيفة الإسبانية أن قدوم المدرب هانز فليك إلى برشلونة قد يساعد على إتمام صفقة جوشوا كيميتش؛ نظرًا للعلاقة الجيدة التي تجمع بين المدرب واللاعب، منذ أن عملا معًا في بايرن ميونخ.

ونجح كيميتش مع فليك في حصد 7 ألقاب مع بايرن ميونخ، وبالتالي من المتوقع أن ينجحا معًا مجددًا في برشلونة.

وأشارت الصحيفة، في تقريرها، إلى أن إدارة برشلونة تحاول إقناع بايرن ميونخ بالاستغناء عن خدمات جوشوا كيميتش، واستغلال اقتراب عقد اللاعب من الانتهاء.

ولكن لن تكون الصفقة بهذه السهولة؛ نظرًا لأن جوشوا كيميتش يُعد إحدى الركائز الأساسية لفريق بايرن ميونخ، وبالتالي ستطلب إدارة النادي مبلغًا كبيرًا مقابل السماح برحيل اللاعب.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه نادي برشلونة، أمس الجمعة، عن رحيل تشافي عن منصبه؛ بسبب ما اعتبره عدم تنفيذ المدرب لوعوده، حيث قلل المدرب من حظوظ الفريق للمنافسة على البطولات الموسم المقبل.

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