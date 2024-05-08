يحوم الغموض حول موقف النجم الألماني جوشوا كيميتش، لاعب وسط بايرن ميونخ، رفقة ناديه خلال الفترة المقبلة.

وأشار بعض التقارير الصحفية إلى احتمالية رحيل جوشوا كيميتش عن صفوف بايرن ميونخ، في ظل اهتمام نادي برشلونة بالإسباني بالحصول على خدماته في الصيف المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الوسط الألماني، صاحب الـ29 عامًا، رفقة بايرن ميونخ في 30 يونيو 2025.

موقف جوشوا كيميتش من الانضمام إلى برشلونة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن مسئولي بايرن ميونخ قد يسمحون برحيل جوشوا كيميتش من أجل الاستفادة منهم ماديًا بدلًا من رحيله بالمجان، أو تجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن جوشوا كيميتش لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن مستقبله حتى الآن، مشيرة إلى أنه ينتظر ما ستفعله إدارة برشلونة في الصيف المقبل.

ويريد برشلونة، بقيادة المدرب تشافي هيرنانديز، التعاقد مع صفقة لتدعيم مركز الوسط الدفاعي، وأبدى إعجابه في وقت سابق بقدرات جوشوا كيميتش.

وأكدت الصحيفة، في تقريرها، أن جوشوا كيميتش يُحب طريقة وأسلوب لعب تشافي أيضًا، مشيرًا إلى أنه يريد اللعب تحت قيادته.

ولكن لن تكون الصفقة بهذه السهولة، إذ يُعد جوشوا كيميتش إحدى الركائز الأساسية لفريق بايرن ميونخ، وبالتالي ستطلب إدارة النادي مبلغًا كبيرًا مقابل السماح برحيل اللاعب.

موعد مباراة بايرن ميونخ المقبلة في دوري أبطال أوروبا

ويحل فريق بايرن ميونخ ضيفًا على ريال مدريد على ملعب "سانتياجو برنابيو"، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" خلال الموسم الجاري 2023/ 2024.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعتهما على ملعب "أليانز أرينا"، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.