الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

موقف جوشوا كيميتش من الانضمام إلى برشلونة

جوشوا كيميتش
جوشوا كيميتش

يحوم الغموض حول موقف النجم الألماني جوشوا كيميتش، لاعب وسط بايرن ميونخ، رفقة ناديه خلال الفترة المقبلة.

وأشار بعض التقارير الصحفية إلى احتمالية رحيل جوشوا كيميتش عن صفوف بايرن ميونخ، في ظل اهتمام نادي برشلونة بالإسباني بالحصول على خدماته في الصيف المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الوسط الألماني، صاحب الـ29 عامًا، رفقة بايرن ميونخ في 30 يونيو 2025.

موقف جوشوا كيميتش من الانضمام إلى برشلونة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن مسئولي بايرن ميونخ قد يسمحون برحيل جوشوا كيميتش من أجل الاستفادة منهم ماديًا بدلًا من رحيله بالمجان، أو تجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن جوشوا كيميتش لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن مستقبله حتى الآن، مشيرة إلى أنه ينتظر ما ستفعله إدارة برشلونة في الصيف المقبل.

ويريد برشلونة، بقيادة المدرب تشافي هيرنانديز، التعاقد مع صفقة لتدعيم مركز الوسط الدفاعي، وأبدى إعجابه في وقت سابق بقدرات جوشوا كيميتش.

وأكدت الصحيفة، في تقريرها، أن جوشوا كيميتش يُحب طريقة وأسلوب لعب تشافي أيضًا، مشيرًا إلى أنه يريد اللعب تحت قيادته.

ولكن لن تكون الصفقة بهذه السهولة، إذ يُعد جوشوا كيميتش إحدى الركائز الأساسية لفريق بايرن ميونخ، وبالتالي ستطلب إدارة النادي مبلغًا كبيرًا مقابل السماح برحيل اللاعب.

txt

كفة متوازنة بين ريال مدريد وبايرن ميونخ قبل قمة دوري أبطال أوروبا

txt

ريال مدريد وبايرن ميونخ.. ما لم يحدث منذ 51 عامًا

موعد مباراة بايرن ميونخ المقبلة في دوري أبطال أوروبا

ويحل فريق بايرن ميونخ ضيفًا على ريال مدريد على ملعب "سانتياجو برنابيو"، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" خلال الموسم الجاري 2023/ 2024.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعتهما على ملعب "أليانز أرينا"، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.

كيميتش جوشوا كيميتش برشلونة بايرن ميونخ دوري ابطال اوروبا تشافي

الأكثر قراءة

خطة محكمة.. سيناريو "طفل شبر الخيمة" يسقط المتهمين في "العشق الحرام" بدمياط

التوصل لنتيجة هذه المرة.. سر التفاؤل الأمريكى بمفاوضات القاهرة لإقرار هدنة فى غزة

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

عاجل.. حادث جنائى.. مصدر أمنى يكشف تفاصيل إطلاق النار على رجل أعمال كندى بالإسكندرية

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

صور

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

خطوة نحو النجاح.. اختبارات الصف الرابع والخامس الابتدائى

الأهلى فاتح للشهية وهزم الاتحاد برباعية

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس

لا أسلحة لعملية رفح.. أمريكا تحرم إسرائيل من 2500 قنبلة

هآرتس: إسرائيل تخطط لنقل إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطينى لشركة أمريكية