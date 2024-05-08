كفة متوازنة بين ريال مدريد وبايرن ميونخ قبل قمة دوري أبطال أوروبا

تنطلق اليوم الأربعاء، القمة النارية بين ناديي ريال مدريد وبايرن ميونخ في بطولة دوري أبطال أوروبا، في العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ويستضيف فريق ريال مدريد الإسباني نظيره بايرن ميونخ الألماني على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وبايرن ميونخ

وبهذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات ريال مدريد وبايرن ميونخ قبل قمة دوري الأبطال، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم رقم 28 في تاريخ مواجهات ريال مدريد وبايرن ميونخ.

- التقى الفريقان من قبل في 27 مباراة، حقق خلالهم ريال مدريد الفوز في 11 مباراة، مقابل 12 انتصارًا لفريق بايرن ميونخ، بينما تعادلا في 4 مواجهات.

- خلال هذه المواجهات، سجل لاعبو ريال مدريد 44 هدفًا، كذلك استقبلت شباكهم 44 هدفًا أيضًا من لاعبي بايرن ميونخ.

- وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب "أليانز أرينا" في ألمانيا، كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

تُذاع مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1

حكم مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

ويدير المباراة تحكيميًا البولندي سيمون مارشينياك، ويعاونه مواطنيه توماس ليستكيويتش، وآدم كوبسيك، فيما يتولى السلوفاكي إيفان كروزلياك مسئولية الحكم الرابع.

ويدير البولندي توماس كوياتوسكي غرفة تقنية الفيديو في مباراة اليوم، ويعاونه مواطنه بارتوس فرانكوسكي.