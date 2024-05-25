السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد إعلان رحيل تشافى.. برشلونة يفاوض ألكانتارا كمساعد للمدرب هانز فليك

هانز فليك وتياجو
هانز فليك وتياجو ألكانتارا

يواصل نادي برشلونة الإسباني بحثه عن مدير فني جديد، خلفًا لـ تشافي هيرنانديز في الموسم المقبل 2024-2025، وكذلك مساعد مدرب له خلال الفترة القادمة.

وكان نادي برشلونة قد أعلن، أمس الجمعة، رحيل تشافي عن منصبه؛ بسبب ما اعتبروه عدم تنفيذ المدرب لوعوده، حيث قلل المدرب من حظوظ الفريق للمنافسة على البطولات الموسم المقبل.

وحسب التقارير الصحفية، فإن هانز فليك أقرب المُرشحين وأكثرهم حظًا لتولي مسئولية تدريب فريق برشلونة خلفًا لنظيره تشافي.

برشلونة يُخطط لضم ألكانتارا كمساعد للمدرب هانز فليك

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن نادي برشلونة يُخطط للتعاقد مع أحد لاعبيه السابقين، لتعيينه مساعدًا لـ هانز فليك خلال فترة توليه تدريب الفريق الكتالوني.

وأوضحت الصحيفة، أن برشلونة يدرس فكرة التعاقد مع تياجو ألكانتارا ليكون مساعدًا للمدرب هانز فليك في الجهاز الفني؛ نظرًا لإجادته اللغتين الألمانية والإسبانية بشكل مثالي، وبالتالي سيكون حلقة وصل جيدة ومباشرة مع الفريق.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن برشلونة يضع 3 أسماء بديلة، وهم مارك بارترا، لاعب برشلونة السابق، وخافي مارتينيز، لاعب نادي قطر القطري الحالي وبايرن ميونخ السابق، وإيفان راكيتيتش، لاعب شالكة السابق والشباب السعودي الحالي.

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وشددت الصحيفة في تقريرها، أن مسئولي برشلونة يريدون توفير تواصل جيد بين المدرب واللاعبين وكذلك مع إدارة النادي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن برشلونة تواصل مع تياجو ألكانتارا، خاصة أنه سبق ولعب تحت قيادة هانز فليك في بايرن ميونخ.

وكان تياجوا ألكانتارا قد انضم إلى صفوف بايرن ميونخ في عام 2013، ولمدة 7 سنوات حتى 2020، قبل أن ينتقل إلى فريق ليفربول الإنجليزي، ولكنه لم يعلن اعتزاله حتى الآن وقد يستمر في اللعب.

بينما قضى الإسباني المخضرم خافي مارتينيز 9 سنوات في بايرن ميونخ، ولكنه مستمر في اللعب حتى الآن، وقد يعتزل في نهاية الموسم الجاري، وبالتالي سيكون مناسبًا لهذا المنصب.

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