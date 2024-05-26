البنك الأهلى يستضيف الإسماعيلى فى مباراة العودة للانتصارات بدورى نايل

يستضيف البنك الأهلي، فريق الإسماعيلي في الرابعة عصر اليوم باستاد القاهرة في الأسبوع الخامس والعشرين لمسابقة دوري نايل.

ويحتل فريق البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة من ستة انتصارات وأربعة تعادلات و14 هزيمة وسجل 32 هدفا ولديه ثاني أضعف دفاع في دوري نايل بعد بلدية المحلة واهزت شباكه 38 مرة.

البنك الأهلي والعودة للانتصارات

وجمع البنك الأهلي أربع نقاط من آخر خمس مباريات بالفوز على المصري والتعادل مع مودرن فيوتشر والهزيمة أمام الزمالك وإنبي وسيراميكا كليوباترا ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 25 وزيادة الفارق مع فاركو الذي يحتل المركز السادس عشر إلى أربع نقاط.

في المقابل يحتل الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة من ستة انتصارات و8 تعادلات وعشر هزائم وسجل 23 هدفا ودخل مرماه 27 هدفا.

وجمع الإسماعيلي سبع نقاط من آخر خمس مباريات بالفوز على فاركو والداخلية والتعادل مع طلائع الجيش والهزيمة أمام الأهلي وبيراميدز ويسعى للفوز والوصول للنقطة 29 وزيادة الفارق مع فاركو إلى 8 نقاط.

ويفتقد الإسماعيلي إثنين من أهم أسلحته الهجومية وهما عبد الرحمن مجدي ونادر فرج ويالتالي سيعاني الفريق هجوميا وسيسعى لتجنب الهزيمة التي تعني توقف رصيده عند 26 نقطة ووجود خمس نقاط مع فاركو وهو ما يهدد الفريق بالعودة لصراع الهبوط.

قائمة الإسماعيلي لمباراة البنك الأهلي

إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي اختار22 لاعبا في قائمة المباراة وهم: أحمد عادل عبد المنعم ومحمد فوزي ومحمد عمار ومحمد نصر وحاتم سكر وعصام صبحي وحمدي النقاز وعبد الكريم مصطفى ومحمد دسوقي وعماد حمدي وهشام محمد وعمر الساعي ومحمد مخلوف ومحمد حسن وأحمد الشيخ ومحمد عبد السميع وحمادة صلاح ومروان حمدي وخالد النبريص وعبد الرحمن الدح و باسم مرسي وإيريك تراوري.

وشهدت القائمة عودة عصام نصر وأحمد الشيخ بينما يغيب عبد الرحمن مجدي ونادر فرج للإيقاف لحصول كل منهما على ثلاثة انذارات ومحمد بيومي وعلي الملواني بسبب الإصابة.

يدير المباراة أمين عمر ويساعده سمير جمال وأحمد عبد المنعم شعبان ومعهم حسني سلطان حكما رابعا ومحمود الدسوقي حكم فيديو وهاني خيري مساعد حكم فيديو.