الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صحوة بلدية المحلة تصطدم برغبة طلائع الجيش فى العودة للانتصارات بالدورى

طلائع الجيش تعادل
طلائع الجيش تعادل في آخر مبارياته مع الجونة

يحل بلدية المحلة ضيفا على فريق طلائع الجيش في السابعة مساء اليوم بملعب جهاز الرياضة العسكري في الأسبوع الخامس والعشرين لمسابقة  دوري نايل.

طلائع الجيش وإيقاف نزيف النقاط 

ويحتل طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني المركز الحادي عشر في جدول دوري نايل برصيد 30 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع الأهلي والزمالك من الأسبوعين الثالث عشر والسادس عشر وحقق طلائع الجيش سبعة انتصارات وتعادل تسع مرات وخسر ست مباريات وسجل 18 هدفا ودخل مرماه 17 هدفا.

ولم يحقق طلائع الجيش الفوز في آخر خمس مباريات وجمع منها ثلاث نقاط فقط بالتعادل مع مودرن فيوتشر والإسماعيلي والجونة والهزيمة أمام المصري وسيراميكا كليوباترا ويسعى لاستعادة نغمة الانتصارات والوصول للنقطة 33 وتحسين مركزه في جدول الدوري.

وعقد عبد الحميد بسيوني جلسة مع لاعبيه عقب التدريب الأخير قام خلالها بشرح نقاط القوة والضعف في بلدية المحلة وطالبهم ببذل أقصى جهد للعودة للانتصارات.

بلدية المحلة يسعى لمواصلة صحوته

على الجانب الآخر يحتل بلدية المحلة بقيادة أحمد عبد الرءوف المركز الخامس عشر في جدول دوري نايل برصيد 22 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الزمالك من الأسبوع السابع عشر وحقق بلدية المحلة ستة انتصارات وتعادل أربع مرات وخسر 13 مباراة وسجل 24 هدفا ودفاعه هو الأضعف في دوري نايل واهتزت شباكه 45 مرة.

وبعد خمس هزائم متتالية أمام سموحة ود إف سي والاتحاد السكندري والأهلي وفاركو عاد بلدية المحلة للانتصارات وهزم الداخلية ويسعى لمواصلة انتصاراته والوصول للنقطة 25 والتقدم على فاركو الذي يحتل المركز السادس عشر بفارق أربع نقاط.

وحرص أحمد عبد الرءوف على تجهيز لاعبيه فنيا وبدنيا وحذرهم من صعوبة مواجهة طلائع الجيش الذي يرغب في العودة للانتصارات وطالبهم بتحقيق نتيجة إيجابية وعدم العودة للهزائم حتى لايتأزم موقف الفريق في صراع الهبوط.

يدير المباراة السيد شعبان ويساعده وائل شعبان وخالد السيد ومعهم أسامة إسماعيل حكما رابعا وخالد جمال الغندور حكم فيديو وأحمد صلاح مساعد حكم فيديو.

دوري نايل طلائع الجيش بلدية المحلة عبد الحميد بسيوني أحمد عبد الرءوف

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