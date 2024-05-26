الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التعادل السلبي يحسم مباراة المصري البورسعيدي ومودرن فيوتشر في الدوري

المصري ومودرن فيوتشر
المصري ومودرن فيوتشر

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة مودرن فيوتشر والمصري البورسعيدي التي جمعت الفريقين في الجولة 25 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعرض ميدو جابر للطرد في الدقيقة 57 بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية بسبب إدعاء السقوط داخل منطقة الجزاء ومطالبته بالحصول على ركلة جزاء.

وتعد هذه المباراة هي الرابعة على التوالي التي لم يتمكن المصري من الفوز، حيث خسر مرتين أمام بيراميدز بهدف نظيف قبل أن يتعرض للخسارة من البنك الأهلي بخمسة أهداف لهدفين.

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أحداث المباراة

الفريقان استهلا المباراة بحذر دفاعي، وشهدت الدقيقة التاسعة ركلة ركنية لمودرن فيوتشر على يسار مرمى المصري، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع سريعا عن مناطق الخطورة.

وشهدت الدقيقة 24 تنفيذ الركلة الحرة المباشرة عن طريق جوزيف نجويم  بتسديدة مباشرة مرت بشكل بعيد عن المرمى.

ركلة ركنية لمودرن فيوتشر على يسار مرمى المصري، نفذها جوزيف نجويم بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس إلى ركلة ركنية جديدة.

في الدقيقة 34 ركلة حرة مباشرة لمودرن فيوتشر في وسط ملعب المصري من جهة اليمين، نفذها محمود شعبان بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء مرت من الجميع وتحولت مباشرة إلى ركلة مرمى.

في الدقيقة 54 بطاقة صفراء من نصيب سمير فكري لاعب المصري نتيجة تدخل قوي على لاعب مودرن فيوتشر محمد فاروق.

وفي الدقيقة 58 أشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه ميدو جابر نتيجة حصوله على البطاقة الصفراء الثانية له في المباراة بعد تحايل للحصول على ركلة جزاء.

في الدقيقة 73 ركلة ركنية لمودرن فيوتشر على يسار مرمى المصري، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها محمود رزق برأسية قوية تصدى لها الحارس عصام ثروت ببراعة وأنقذ مرماه.

تسديدة سيئة عن طريق أحمد عاطف لاعب مودرن فيوتشر من على حدود منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد على القائم الأيمن للمرمى.
 

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