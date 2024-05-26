الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صلاح محسن يقود هجوم المصري البورسعيدي أمام مودرن فيوتشر

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق النادي المصري عن تشكيل فريقه للقاء فريق فيوتشر في اللقاء المقرر اقامته في السابعة مساء اليوم على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من دوري نايل.

جاء تشكيل المصري على النحو التالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: كريم العراقي، محمد دبش، باهر المحمدي، حسين السيد

خط الوسط: امادو با، معتز زدام، سمير فكري، ميدو جابر، فخر الدين بن يوسف

خط الهجوم: صلاح محسن

فيما ضمت قائمة البدلاء كلا من:

محمود جاد، محمد طارق، عمرو موسى، محمود حمادة، يوسف الجوهري، احمد اشرف، عمرو سعداوي، محمد الشامي،  عبد الرحيم دغموم

ويغيب عن اللقاء كل من: احمد ايمن منصور، غيلاس جناوي للاصابة.

يدير اللقاء كل من هشام القاضي حكما للساحة ومعه كل من عمر فتحي وأحمد زيدان  كمساعدين بالإضافة إلى السيد منير حكمًا رابعا فيما يتولى وائل فرحان مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله شهاب راشد.

يذكر ان فريق المصري يأتي بالمركز الثاني بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 38 نقطة بينما يحتل فريق فيوتشر المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

اقرأ أيضا.. «فيفا» يضم المصرى البورسعيدى لقائمة الأندية الممنوعة من القيد

علي ماهر المصرى البورسعيدى مودرن فيوتشر مباراة المصري ومودرن فيوتشر صلاح محسن

مواد متعلقة

أول رد من إدارة المصرى البورسعيدى على قرار إيقاف القيد للنادى

«فيفا» يضم المصرى البورسعيدى لقائمة الأندية الممنوعة من القيد

الأكثر قراءة

مفاجآت تكشفها تحقيقات القبض على البلوجر هدير عبد الرازق

رشاش ووشوم وشخصية سيكوباتية.. طبيب نفسى يحلل سلوك سفاح التجمع

نتيجة الترم الثاني 2024 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي

الانسحاب الكامل للاحتلال.. كواليس مباحثات إسرائيل مع مصر لإعادة فتح معبر رفح

مصدر رفيع المستوى: تحركات مصرية مكثفة للضغط على إسرائيل لنفاذ أكبر قدر من المساعدات لغزة

تفاصيل أكبر اكتشاف للغاز الطبيعى فى حقل أبوقير المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلى والزمالك وحديث "كبير البلد"

محاسن السنوسي

المعلومة من حق الجميع.. المواطن يسأل وعلى الحكومة أن تجيب

مدحت بشاى

مصر الغد.. وإشراقاتها التنموية

لواء. محسن الفحام

دلائل ورسائل

خالد حريب

رسائل توشكى

صور

بطولة دورى أبطال إفريقيا للمرة الـ12.. فرحة جماهير الأهلى فى كل مكان

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

13 شهيدًا وإصابة العشرات إثر قصف طائرات الاحتلال لمنزل فى جباليا

أسر الجنود الإسرائيليين يربك الاحتلال ويلزمه الصمت

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟