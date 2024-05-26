صلاح محسن يقود هجوم المصري البورسعيدي أمام مودرن فيوتشر

أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق النادي المصري عن تشكيل فريقه للقاء فريق فيوتشر في اللقاء المقرر اقامته في السابعة مساء اليوم على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من دوري نايل.

جاء تشكيل المصري على النحو التالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: كريم العراقي، محمد دبش، باهر المحمدي، حسين السيد

خط الوسط: امادو با، معتز زدام، سمير فكري، ميدو جابر، فخر الدين بن يوسف

خط الهجوم: صلاح محسن

فيما ضمت قائمة البدلاء كلا من:

محمود جاد، محمد طارق، عمرو موسى، محمود حمادة، يوسف الجوهري، احمد اشرف، عمرو سعداوي، محمد الشامي، عبد الرحيم دغموم

ويغيب عن اللقاء كل من: احمد ايمن منصور، غيلاس جناوي للاصابة.

يدير اللقاء كل من هشام القاضي حكما للساحة ومعه كل من عمر فتحي وأحمد زيدان كمساعدين بالإضافة إلى السيد منير حكمًا رابعا فيما يتولى وائل فرحان مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله شهاب راشد.

يذكر ان فريق المصري يأتي بالمركز الثاني بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 38 نقطة بينما يحتل فريق فيوتشر المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

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