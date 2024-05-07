الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أول رد من إدارة المصرى البورسعيدى على قرار إيقاف القيد للنادى

رجب عبد القادر نائب
رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري

أكد رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري أن مسيرة النادى لن تتوقف وننتظر وصول كامل أبوعلى رئيس النادي للنظر في عقوبة إيقاف القيد وحل النزاع مع اللاعب التونسي.

 

وأوضح نائب رئيس المصري أننا لا نعلم شيئا عن هذا اللاعب التونسي رامي البديوي والذي حصل على حكم بإيقاف القيد للنادي ،مضيفا أن النادي مازال يعاني من التركة الثقيلة والمشاكل التى ورثناها من مجالس إدارات سابقة وندفع غرامات ومبالغ مالية كبيرة بسبب ذلك.

 

وتابع: الاعتماد على اسم كامل أبوعلى رئيس النادي جعل كثير من اللاعبين لم نسمع عنهم يطالبوا بمستحقات ماليه ليست من حقهم وهو أمر مزعج للغاية. 

 

وإشار رجب عبد القادر إلى أننا نعمل على تواجد النادي المصرى فى المربع الذهبى هذا الموسم ولن نتنازل عن ذلك خاصة وأن الأندية الشعبية تعانى حاليا من أزمات مالية.

 

واختتم، كامل أبوعلى لا يبخل على النادى المصرى بأى جهد أو دعم، لذلك محتاجين أن يكون هناك دعم من الدولة والعمل على تدبير الموارد المالية حتى لا تعتمد الأندية على رجال الأعمال فقط  للحفاظ على الاندية الشعبية والجماهيرية في ظل منافسة أندية الشركات.

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