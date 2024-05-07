«فيفا» يضم المصرى البورسعيدى لقائمة الأندية الممنوعة من القيد

انضم النادى المصرى البورسعيدى لقائمة الأندية الممنوعة من القيد خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، بعدما أدرج الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اسم النادي المصري ضمن قائمة الأندية المصرية الممنوعة من قيد لاعبين جدد في صفوفها.

وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم عبر نافذته عن منع قيد النادي المصري لـ 3 فترات انتقال متتالية، وذلك بموجب قرار صادر بتاريخ 3 مايو الجاري.

وجاء قرار فيفا بمنع قيد فريق النادي المصري بناء على شكوى من اللاعب التونسي رامي البدوي، والذي تعاقد معه النادي البورسعيدي في وقت سابق، دون أن يحصل اللاعب على مستحقاته لدى النادي.

ويقدر إجمالي المستحقات الخاصة باللاعب رامي البدوي بنحو 560 ألف دولار، حيث حصل اللاعب على حكم بأحقيته في هذا المبلغ بعد قيام النادي المصري بفسخ عقده مع اللاعب من طرف واحد عقب انتهاء فترة القيد، الأمر الذي منع اللاعب من الانضمام لصفوف أي ناد آخر.

إيقاف القيد في المصري

وأصبح إيقاف القيد فى المصرى نهائيًا، لكن حال الوصول إلى حل مع محامي اللاعب سواء بتقسيط الأموال أو جدولتها في توقيتات معينة، سيتم رفع القيد، وهو ما يعمل عليه النادي حاليًا.

على جانب أخر، خاطب النادى المصرى اتحاد الكرة ورابطة الاندية بشأن اهمية الاسراع بحسم الموقف النهائى لمسألة ترشيح الاندية المشاركة ببطولات الاتحاد الافريقى بالموسم المقبل بعد تضارب التصريحات الصادرة عن قيادات الرابطة بشأن الترشيح على اساس ترتيب فرق المربع الذهبى بنهاية الدور الأول او نهاية الدور الثانى، وذلك لحسم الامر بشكل نهائى.