إنبى: لم نتهم المصرى البورسعيدى بالتزوير أو التدليس وأزمتنا مع اتحاد الكرة

نفى محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبى، اتهام إدارة ناديه مجلس إدارة النادي المصرى البورسعيدى برئاسة كامل أبو علي، بالتزوير على خلفية أزمة دوري الناشئين الدائرة حاليًا بين فريقي الأهلي وإنبي، بعد احتفال كل منهما بالتتويج ببطولة الدوري مواليد 2003.

وقال إسماعيل خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي:" لم نتهم النادي المصري بالتزوير أو التدليس".

وأضاف:" البعض حاول الوقيعة بين إدارة ناديي إنبي والمصري، اتهامنا كان للاعب إبراهيم سعيد فقط وليس لنادي المصري البورسعيدي".

وأوضح مدير الكرة بالفريق البترولي:" الأزمة تكمن في استخراج اللاعب مستندات رسمية بتاريخ ميلاد غير مطابق لمواليده، نما إلى علمنا أنه يمثل نادي المصري البورسعيدي".

وأكمل:" هناك لاعب تلاعب في بياناته الشخصية لذلك قررنا شكواه، والأهلي منذ عامين اكتشف حالة تزوير في صفوفنا ووقتها لم نكن طرفًا".

وأشار إسماعيل إلى أن كافة قطاعات الناشئين في مصر يوجد بها تزوير والمسئول الأول عن ذلك اللاعب وليس الأندية، وأزمتنا الحالية مع اتحاد الكرة وليس الأهلي أو المصري".

وواصل:" الأندية قبل قيد لاعبيها تطالبهم بإحضار الأوراق الرسمية الخاصة بهم، وكل لاعب يحضر الأوراق الخاصة به عن طريقه هو فقط،وليس يتم استخراجها عن طريق النادي أو ممثليه".

وزاد:" لذلك لم يستطع أي ناد إثبات تزوير أو تسنين، وطالبنا مرارًا وتكرارًا وضع حد لهذه الظاهرة، لكن دون جدوى ولا استماع من مسئولي الجبلاية".

تفاصيل أزمة دوري الجمهورية مواليد 2003

وتجدر الإشارة إلى أن الساعات القليلة الماضية، قد شهدت وجود أزمة حادة بين الأهلي ونادي إنبي، بشأن أحقية كل طرف في التتويج بلقب دوري قطاع الناشئين مواليد 2003، إلا أن مسئولي الجبلاية، قرروا اعتبار المارد الأحمر بطلا لهذه المسابقة، لحين البت في الاحتجاج الذي تقدم به إنبي يوم 16 أبريل الماضي، والذي يتعلق بنزوير في أوراق رسمية مما يتطلب البحث فيها في عدة جهات غير خاضعة لاتحاد الكرة، وبناءً عليه فإذا أسفرت نتيجة التحقيقات عكس ذلك سيتم الإعلان عنها في حينها.