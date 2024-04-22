الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

من بطل دورى 2003؟ رد رسمى من المصرى بشأن تزوير مستندات "إبراهيم سعيد"

مباراة الأهلى وإنبى
مباراة الأهلى وإنبى

أكد أحمد الطحان، عضو مجلس إدارة نادي المصري، المشرف على قطاع الناشئين، أن النادي قام بإشراك اللاعب إبراهيم سعيد بمحررات رسمية قدمها اللاعب وبالتالي تم قبولها في نظام القيد بالاتحاد المصري لكرة القدم.

واقترن اسم إبراهيم سعيد، لاعب المصري، بأزمة تحديد بطل دوري الجمهورية (مواليد 2003)، بعدما فاز إنبي على الأهلي أمس 4-3 واحتفل الفريقان معا بالتتويج بالدوري.

وأكد اتحاد الكرة أنه وفقا للائحة فإن الأهلي هو بطل الدوري بفارق الأهداف، ولكن تبقى الشكوى المرفوعة من قبل إنبي ضد المصري لإشراكه لاعبا  زوّر تاريخ ميلاده، هي الفيصل، وحال الحكم لصالح إنبي يتوج الفريق البترولي باللقب.

وأوضح عضو النادي المصري أن اللاعب قام بالمشاركة بصورة عادية جدا فى مباريات الدوري للفئة العمرية 2003 ولا يوجد أي اعتراض إلا في الأيام الأخيرة بداعي وجود مستندات تكشف حالة تزوير للاعب.

وأشار الطحان إلى أنه إذا كان هناك تزوير، فالنادي المصري خارج هذا الموضوع لأن اللاعب قدم أوراقا معتمدة من جهات رسمية مثل شهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى قيد عائلي للاعب تفيد بأنه مواليد عام 2003.

وتابع: “المسئولية تقع على اللاعب فى تقديم أوراق رسمية يمتلكها كما أنه تم اعتماد عقد احتراف للاعب معتمد من منطقة بورسعيد لكرة القدم ومعتمد من الاتحاد المصري لكرة القدم بتاريخ 13/9/2023 بالإضافة إلى أن اللاعب وقع على إقرار بأنه غير ملتحق بأي مدرسة ضمن الأوراق الرسمية”.

واختتم الطحان قوله بأن اللاعب شارك في مباراة إنبي وفزنا بها بهدفين مقابل هدف واللاعب يشارك في جميع المباريات ولم نمنعه بسبب المستندات الرسمية التي قدمها لنا.

أحمد الطحان نادي المصري إبراهيم سعيد انبى الاتحاد المصرى لكرة القدم المصرى

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