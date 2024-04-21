طرائف الجبلاية.. إنبى "يشعل" الأزمة مع الأهلى فى دورى 2003

كشف أيمن الشريعي، رئيس نادى إنبي، عن سبب احتفال الأهلى وإنبي بلقب بطولة دورى الجمهورية عقب انتهاء مباراة الفريقين معًا بفوز الفريق البترولى بنتيجة 4-3.

وقال الشريعى إن المسئول عن تلك الأزمة هو اتحاد الكرة الذى تجاهل أزمة إنبى الخاصة بمباراة فريقه مع النادى المصري، والتى يحق للنادي البترولي الحصول على نقاط مباراة مع المصرى بسبب مخالفته للوائح البطولة.

وأوضح رئيس إنبي أن اتحاد الكرة ولجنة المسابقات هما المسئولان عن هذا اللغط، بسبب احتساب نتيجة مباراة إنبي والمصرى لصالح الفريق البترولى وفقًا للوائح وإعلان ذلك بشكل رسمى، ما دفع لاعبي الأهلى للاحتفال باللقب رغم وجود فارق فى النقاط لصالح إنبى.

وأشار إلى أن لجنة المسابقات واتحاد الكرة يعلمان تفاصيل الأزمة جيدًا، وتم إبلاغ أحمد دياب رئيس رابطة الأندية بتفاصيل هذه الأزمة والتأكيد على ما سيحدث عقب نهاية المباراة، خاصة أن الجبلاية كان ينتظر فوز الأهلى على إنبى فى مباراة اليوم، وبالتالى لن تكون هناك أزمة، لكن فوز إنبى وحصوله على نقاط المباراة أحيا المشكلة من جديد.

وشدد رئيس نادى إنبى على أن هناك شكوى رسمية من جانب إدارة ناديه، ضد لاعب فى المصرى شارك فى مباراة الفريقين بدورى الجمهورية مواليد 2003، رغم أنه مواليد 97 ويلعب بكارنيه مزور وسبق أن لعب مع نادٍ آخر فى مراحل سنية مختلفة.

وأضاف رئيس النادى البترولى أن اتحاد الكرة لديه التفاصيل الكاملة عن الأزمة وشكوى رسمية، لكنه لم يعلن بشكل رسمى عن منح فريق إنبى النقاط الثلاث.

واختتم الشريعى حديثه بأنه من المفروض على لجنة المسابقات أن تمنح نادى إنبى 3 النقاط الخاصة بمباراة المصرى، وبالتالى يصبح إنبى هو بطل دورى الجمهورية مواليد 2003.