قمة 2003.. الأهلي يهزم الزمالك بركلات الترجيح وينفرد بصدارة دوري الجمهورية

حقق فريق الأهلي مواليد 2003 الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي ضمن الجولة الخامسة في المرحلة النهائية ببطولة دوري الجمهورية.

في الشوط الأول، حاول لاعبو الأهلي في أكثر من محاولة من أجل تسجيل هدف التقدم لكن دون جدوى لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني استمرت محاولات الأهلي على أمل تسجيل هدف الفوز إلا أن حارس الزمالك أنقذه فريقه في أكثر من محاولة.

واستطاع المارد الأحمر أن يحقق الفوز بركلات الترجيح ليصل إلى النقطة 53 في الصدارة بينما ظل الزمالك متذيلًا للترتيب برصيد 37 نقطة.

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