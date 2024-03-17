سامي قمصان وعبد الحفيظ ووليد سليمان في قمة الأهلي والزمالك 2003

حرص سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ووليد سليمان، رئيس قطاع الناشئين بالنادي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق على التواجد في ملعب النادي بمدينة نصر لحضور مباراة الشباب بالقلعة الحمراء مواليد 2003 أمام الزمالك.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك مواليد 2003 ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر لدوري الجمهورية للشباب.

وتواجد عدد كبير من كوادر ونجوم الأهلي السابقين ومن بينهم مؤمن زكريا نائب رئيس قطاع الناشئين وأحمد ناجي المشرف على مدربي حراس المرمى في القطاع وأمير عبد الحميد مدرب حراس مرمى منتخب مصر مواليد 2009.

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.