مدرب مازيمبى بعد التعادل مع الأهلى: فرصتنا مازالت سانحة فى الإياب

أكد ألكسندر جوران، المدرب العام لفريق مازيمبي الكونغولي، على ثقته في قدرة فريقه على التسجيل في شباك الأهلي في لقاء الإياب بالدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

مازيمبي سقط في فخ التعادل السلبي أمام الأهلي في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في المباراة التي أقيمت على ملعب "لوبومباشي" في تمام الثالثة عصر السبت بتوقيت القاهرة.

وقال جوران في تصريحات تليفزيونية "لا أعتبر أن تعادلنا مع الأهلي بمثابة خسارة، فقد تكرر نفس الأمر أمام بترو أتلتيكو وكنا بحاجة للتسجيل في أنجولا وهذا ما فعلناه".

وأضاف "افتقدنا للمسة الأخيرة وإنهاء الهجمات بشكل جيد أمام الأهلي لكن في مباراة الإياب سنحاول التسجيل في القاهرة وسنلعب بشكل هجومي".

وتابع "فريقنا سيكون كامل العدد في لقاء العودة وسنستعيد موكوينا قائد الفريق وكذلك فوفانا، وهذان اللاعبان سيقدمان لتشكيلتنا الإضافة".

وشدد على ضرورة أن يلعب فريقه بشكل طبيعي في لقاء العودة وخلق الفرص حتى يتمكن من التسجيل مثلما فعل في إياب ربع النهائي أمام بترو أتلتيكو".

وأتم تصريحاته قائلًا " وسام أبو علي هو أكثر من لفت نظري في صفوف الأهلي فقد أرهق مدافعينا بسبب المراوغات التي قام بها كما أن الأهلي اعتمد عليه في الخروج بالكرة".

وتقام مباراة الإياب بين الأهلي ومازيمبي في الكونغولي في تمام التاسعة مساء الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

ويحتاج الأهلي إلى تحقيق الفوز بأي نتيجة من أجل التأهل إلى نهائي المسابقة وملاقاة المتأهل من مواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي.

وكان فريق الترجي قد حقق الفوز ذهابًا على صن داونز بهدف سجله البرازيلي يان ساس في المباراة التي أقيمت برادس.

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