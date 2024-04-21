رسميا.. اتحاد الكرة يخطر الأهلى بتتويجه بدورى 2003

أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم، ناديي الأهلي وإنبي، اليوم الأحد، بتتويج الأهلي بلقب بطولة الجمهورية مواليد 2003 وذلك لحين الفصل في احتجاج النادي البترولي.

وشهدت مباراة إنبي والأهلي مواليد 2003، عقب نهايتها عصر اليوم الأحد، على ملعب الفريق البترولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة والأخيرة من المرحلة النهائية لدوري الجمهورية للشباب، حالة من الجدل بسبب احتفال الفريقين بالتتويج باللقب.

وأشار اتحاد الكرة في خطابه إلى أن لائحة المسابقات تعتبر الأهلي هو الفائز باللقب لحين البت في الاحتجاج الذي تقدم به نادي إنبي يوم 16 أبريل الماضي والذي يتعلق بنزوير في أوراق رسمية مما يتطلب البحث فيها في عدة جهات غير خاضعة لاتحاد الكرة، وبناءً عليه فإذا أسفرت نتيجة التحقيقات عكس ذلك سيتم الإعلان عنها في حينها.

ودخل أهلي 2003 مباراة اليوم أمام إنبي وهدفه حسم تتويجه بلقب دوري الجمهورية للشباب للموسم الثاني على التوالي، حيث كان يتصدر الفريق جدول ترتيب البطولة برصيد 62 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن إنبي، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 59 نقطة، ولكن بعد فوز إنبي اليوم تساوى الفريقان فى النقاط برصيد 62 نقطة

وفاز الأهلي في مباراة الدور الأول على أرضه بنتيجة 2 /1، إلا أنه خسر مباراة الإياب من إنبي على أرض الأخير بنتيجة 4/ 3، ويتفوق فى عدد الأهداف

واختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الحكم المصري محمد حسن، لإدارة نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة الصالات، بين منتخبي المغرب وأنجولا.

وتقام المواجهة النهائية لكأس الأمم الإفريقية لكرة الصالات، التي تستضيفها الأراضي المغربية، في الثامنة مساء اليوم الأحد.

كما يواجه المنتخب المصري نظيره الليبي، في الخامسة مساء اليوم الأحد، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث، المؤهل لكأس العالم لكرة الصالات.

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