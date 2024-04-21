الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رسميا.. اتحاد الكرة يخطر الأهلى بتتويجه بدورى 2003

الأهلي وإنبي مواليد
الأهلي وإنبي مواليد 2003

أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم، ناديي الأهلي وإنبي، اليوم الأحد، بتتويج الأهلي بلقب بطولة الجمهورية مواليد 2003 وذلك لحين الفصل في احتجاج النادي البترولي.

وشهدت مباراة إنبي والأهلي مواليد 2003، عقب نهايتها عصر اليوم الأحد، على ملعب الفريق البترولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة والأخيرة من المرحلة النهائية لدوري الجمهورية للشباب، حالة من الجدل بسبب احتفال الفريقين بالتتويج باللقب.

وأشار اتحاد الكرة في خطابه إلى أن لائحة المسابقات تعتبر الأهلي هو الفائز باللقب لحين البت في الاحتجاج الذي تقدم به نادي إنبي يوم 16 أبريل الماضي والذي يتعلق بنزوير في أوراق رسمية مما يتطلب البحث فيها في عدة جهات غير خاضعة لاتحاد الكرة، وبناءً عليه فإذا أسفرت نتيجة التحقيقات عكس ذلك سيتم الإعلان عنها في حينها.

ودخل أهلي 2003 مباراة اليوم أمام إنبي وهدفه حسم تتويجه بلقب دوري الجمهورية للشباب للموسم الثاني على التوالي، حيث كان يتصدر الفريق جدول ترتيب البطولة برصيد 62 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن إنبي، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 59 نقطة، ولكن بعد فوز إنبي اليوم تساوى الفريقان فى النقاط برصيد 62 نقطة

وفاز الأهلي في مباراة الدور الأول على أرضه بنتيجة 2 /1، إلا أنه خسر مباراة الإياب من إنبي على أرض الأخير بنتيجة 4/ 3، ويتفوق فى عدد الأهداف

واختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الحكم المصري محمد حسن، لإدارة نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة الصالات، بين منتخبي المغرب وأنجولا.

وتقام المواجهة النهائية لكأس الأمم الإفريقية لكرة الصالات، التي تستضيفها الأراضي المغربية، في الثامنة مساء اليوم الأحد.

كما يواجه المنتخب المصري نظيره الليبي، في الخامسة مساء اليوم الأحد، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث، المؤهل لكأس العالم لكرة الصالات.

اقرأ أيضا.. عاجل..أول رد من اتحاد الكرة على أزمة مباراة الأهلى وإنبى

اتحاد الكرة الاهلى انبى مباراة الأهلي وإنبي دوري الجمهورية 2003

مواد متعلقة

عاجل..أول رد من اتحاد الكرة على أزمة مباراة الأهلى وإنبى

عاشور: "اتحاد الكرة بيضحك عليا ومحدش عبرنى"

الأكثر قراءة

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

عاجل|محاكمة الصحافة فى الجنازات.. القصة الكاملة لأزمة "آل السعدنى" مع صاحبة الجلالة

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

عاجل..أول رد من اتحاد الكرة على أزمة مباراة الأهلى وإنبى

قضية طالبة العريش.. 11 متهمًا ينتظرون محاكمتهم

بمشاركة صلاح.. ليفربول يعود لسكة الانتصارات من بوابة فولهام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

لواء. محسن الفحام

بين الحسم والإنسانية

إبراهيم عبدالفتاح

شجرة بعيدة اسمها الصبر

صور

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

مباراة تعادل الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

نيويورك تايمز: ارتفاع حدة العنف فى الضفة الغربية بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلى

دراسة عبرية: إسرائيل تمر بأسوأ فترة فى تاريخها وتحتاج استراتيجية جديدة

اتفاق ضمنى لخفض التصعيد.. هل اتفقت إسرائيل وإيران على الضربات الصاروخية؟