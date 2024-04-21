عاجل..أول رد من اتحاد الكرة على أزمة مباراة الأهلى وإنبى

حسم اتحاد الكرة الجدل بشأن أزمة مباراة الأهلي وإنبي، مساء اليوم في دوري الجمهورية مواليد 2003.

وقال مصدر داخل الجبلاية إنه "طبقًا للائحة الأهلي، فاز بدوري الجمهورية مواليد 2003، لكن إنبي متقدم باحتجاج لاحتساب نتيجة مباراة المصري لصالحه لتزوير لاعب، وهو ما يتم التحقيق فيه حاليًا".

وشهدت مواجهة الأهلي وإنبي في دوري الجمهورية مواليد 2003 موقفًا غريبًا، حيث انتهت المباراة بفوز الفريق البترولي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في ختام البطولة.

المثير في الأمر، أن الفريقين احتفلا بالتتويج باللقب في نفس الوقت وبعد صافرة نهاية اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة في ختام بطولة دوري الجمهورية للشباب

ودخل أهلي 2003 مباراة اليوم أمام إنبي وهدفه حسم تتويجه بلقب دوري الجمهورية للشباب للموسم الثاني على التوالي، حيث كان يتصدر الفريق جدول ترتيب البطولة برصيد 62 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن إنبي، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 59 نقطة، ولكن بعد فوز إنبي اليوم تساوى الفريقان فى النقاط برصيد 62 نقطة

وفاز الأهلي في مباراة الدور الأول على أرضه بنتيجة 2 /1، إلا أنه خسر مباراة الإياب من إنبي على أرض الأخير بنتيجة 4/ 3، ويتفوق فى عدد الأهداف

واختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الحكم المصري محمد حسن، لإدارة نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة الصالات، بين منتخبي المغرب وأنجولا.

وتقام المواجهة النهائية لكأس الأمم الإفريقية لكرة الصالات، التي تستضيفها الأراضي المغربية، في الثامنة مساء اليوم الأحد.

كما يواجه المنتخب المصري نظيره الليبي، في الخامسة مساء اليوم الأحد، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث، المؤهل لكأس العالم لكرة الصالات.