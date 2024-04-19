الجمعة 19 أبريل 2024
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رياضة

عاشور: "اتحاد الكرة بيضحك عليا ومحدش عبرنى"

الحكم الدولي محمود
الحكم الدولي محمود عاشور

أبدى الحكم الدولي  محمود عاشور، حزنه الشديد من الطريقة التي يتعامل معه بها الاتحاد المصري لكرة القدم، وكذلك لجنة الحكام برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، وعدم تلقيه الاحترام والتقدير المناسب، الذي يليق بحكم وحيد ممثل لمصر في أوليمبياد باريس 2024.

وقال محمود عاشور خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "مع ولا ضد"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "تحدثت مع الزميل محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام أكثر من مرة، وتساءلت عن موقفي سواء كنت موقوفًا أو بتعاقب وأكد لي أكثر من مرة، أنه لم يحدث ولست موقوفًا، ولكن فوجئت مؤخرًا أن فيتور بيريرا اتخذ قرارًا بإيقافي، وعندما عُدت وتحدثت مع محمد فاروق أنكر ذلك، ومجدي رزق أخبرني سرًا أنه بالفعل هناك قرار بالإيقاف".

وأشار الحكم الدولي: "اتحاد الكرة بيضحك عليا بقالي 3 شهور، منذ تواجدي في كأس الأمم الإفريقية الجميع يؤكد لي أنني لست موقوفًا، وعندما طالبت بالمشاركة في المباريات، للوقوف على مستواي والتأكد من جاهزيتي قبل الأوليمبياد كله اتهرب منى، ومحدش عبرني، حتى مفكروش يتصلوا بيا لتهنئتي بعد اختياري لإدارة مباريات أوليمبياد باريس".

وأضاف عاشور: "أبحث حاليًا عن مكان أُحكم فيه وأعود من جديد لإدارة المباريات، قبل الظهور في أوليمبياد باريس المقبلة، وتلقيت عروضًا للعمل في لبنان والإمارات عن طريق الثنائي تامر دري وعصام عبدالفتاح، هل يعقل أن أكون ممثلًا لمصر ويتم تهميشي بهذه الطريقة، ولم أحصل على أي دورات منذ قدوم فيتور بيريرا".

وزاد ممثل مصر في أوليمبياد باريس: "الثنائي الإنجليزي مارك كلاتنبرج والبرتغالي فيتور بيريرا، لم يضيفا للتحكيم المصري شيئًا منذ قدومهما، وما حدث معي يتكرر حاليًا مع أمين عمر الحكم المرشح للتواجد في كأس العالم 2026، والذي لم يدر سوى 4 مباريات محليًا في 8 شهور، وهو أمر لا يليق به مطلقًا".

الحكم الدولي محمود عاشور الاتحاد المصرى لكرة القدم البرتغالي فيتور بيريرا لجنة الحكام البرتغالي بيريرا

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